De Magie van Getuur: Ontsnappen aan het Digitale met de Natuur

Een ode aan het observeren van de natuur, als tegenwicht voor de digitale wereld. Ervaar rust, verwondering en de schoonheid van de wereld om je heen. Een blik op de programma's over natuur en milieu en de waarde van tijd doorbrengen in de natuur.

Hé, goedemorgen, schuif lekker aan, doe niet zo gek. Nou, eens even kijken wat ie heeft, hij heeft toch altijd wel wat leuks hoor Bep. En ja verrek, het is geen Spotify of X, geen Snapchat, Instagram of Threads. Dat wil zeggen: de app die luistert voor of met mij mee en hé, ik zie hem niet maar het is hem echt. Pas dan begint het avontuur, het eindeloos getuur. Een specht die is niet minuscuul, maar nou ook weer niet een ooievaar. Sterker nog: het is heel leuk, misschien wel top 5 tijdverdrijf.

En ja, soms wordt je nek van het turen wel wat stijf. Je loopt wat af en aan, een kijker om je nek en gaat voor een boodschap, voor een rol beschuit. Ze vlogen elkaar in de veren, met hels kabaal, het was een flink gefluit. Een paar momenten later passeerde ik een stoet met ganzen, het leek een file. Ik had hem telkens één à twee seconden in de smiezen. Een nietsvermoedende passant zou wellicht denken dat ik mijn verstand aan het verliezen ben. Wat ik weet is: je gebruikt je ogen en voor alles wat beweegt, je ziet, je hoort, je ruikt. Het heeft zich al snel ontpopt tot levensstijl, het brengt geluk, helpt je vooruit. Je komt tevreden thuis, de benenwagen is gebruikt. Wellicht de grootste contradictie: in de telefoon gekeerd zijn is hét programma over natuur en milieu. Op zondagochtend te beluisteren op NPO Radio 1 en vrijdagavond te zien op NPO 2. Alsof je door een andere lens naar de wereld kijkt. De natuur toont zich van haar mooiste kant, onverwachte details worden zichtbaar en geluiden die anders aan je voorbij zouden gaan, vullen je dag. De rust en verwondering die het kijken brengt, is een welkome afwisseling in een drukke wereld. De ervaring is vaak intens, en de voldoening die je uit het spotten van een vogeltje, een konijn of een zeldzame plant haalt, is bijna onbeschrijfelijk. Het is meer dan alleen kijken; het is het beleven van de wereld om je heen, het voelen van de seizoenen en het besef dat je deel uitmaakt van een groter geheel. Natuurbeleving is een activiteit die je op elk moment kunt beoefenen, waar je ook bent. Of je nu in de achtertuin zit, een wandeling maakt in het park of een lange trektocht door de bossen onderneemt, overal is wel iets te ontdekken. Het vereist geduld, aandacht en de bereidheid om je te laten verrassen. Je leert de kleine dingen waarderen en krijgt een dieper respect voor de natuur. Het verbindt je met de elementen en geeft een gevoel van vrede en rust. Het is een manier om te ontsnappen aan de dagelijkse stress en je te verwonderen over de schoonheid van de wereld. Dus, ga er lekker op uit, neem de tijd, en ontdek de natuur in al haar glorie. Ervaar de sereniteit, de verwondering en de rust die het biedt. Het is een cadeau aan jezelf, een reis naar binnen en naar buiten





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Twee 14-jarige jongens met een compleet ander leven'Op een fietspad ergens in Nederland fietst een veertienjarige jongen zonder jas naar school. In een Israëlische cel zit een precies even oude jongen, op een betonnen vloer', zegt Druktemaker Joost Oomen in zijn column voor De Rode Draad. 'Hij heeft het koud omdat hij al maanden amper heeft gegeten. Hij heeft geen flauw idee wat hem verweten wordt.

Read more »

Man stuurt naar links en rijdt vrouw (50) dood, 160 uur taakstraf geëistEen flinke klap maakte op 5 maart vorig jaar een einde aan het leven van de 50-jarige Kirsten. Ze was kansloos toen Mohamed F. (57) bij Lierop op de verkeerde weghelft terechtkwam en haar kleine Citroën frontaal ramde. De vrouw overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Mohamed kwam er met een paar gebroken ribben en een flink trauma vanaf.

Read more »

Vrouw (50) doodgereden op provinciale weg: 'Weet niet waarom ik uitweek'Een flinke klap maakte op 5 maart vorig jaar een einde aan het leven van de 50-jarige Kirsten. Ze was kansloos toen Mohamed F. (57) bij Lierop op de verkeerde weghelft terechtkwam en haar kleine Citroën frontaal ramde. De vrouw overleed een paar uur later in het ziekenhuis. Mohamed kwam er met een paar gebroken ribben en een flink trauma vanaf.

Read more »

Perr Schuurs spreekt over helse periode: 'Ik wil de mooiste comeback ooit maken'Perr Schuurs blikt openhartig terug op een donkere periode van tweeënhalf jaar vol blessureleed en gemiste kansen. De verdediger, die in 2022 van Ajax naar Torino vertrok, stond aan de vooravond van een droomtransfer toen een ernstige knieblessure roet in het eten gooide. In een exclusief interview vertelt hij over zijn mentale strijd, de zoektocht naar een diagnose en zijn vastberadenheid om terug te keren op het hoogste niveau. Schuurs is nu weer pijnvrij en wil in juni fit zijn voor een nieuwe club.

Read more »

Het diertje dat Anke zag ziet er eng uit, maar is volgens Frans onschuldigBoswachter Frans Kapteijns deelt wekelijks zijn kennis van de natuur. Iedereen kan vragen insturen via stuifmailomroepbrabant.nl. Dit keer besteedt Frans onder meer aandacht aan een dier dat waggelde over een oprit, een aangenaam beest, een mier, een grote bult een mierenhoop en de geelpoothoornaar.

Read more »

Cipiers aangevallen op straat in Brussel, mogelijk herkend door ex-gevangeneDe twee gevangenismedewerkers zijn door een groep mannen geslagen, geschopt, bestolen en bekogeld met een stoeptegel.

Read more »