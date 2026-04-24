Matthijs de Ligt kampt met een langdurige blessure bij Manchester United en zijn deelname aan het WK lijkt in gevaar. De verdediger traint weer op Carrington, maar een concrete terugkeerdatum is nog onbekend. Bondscoach Koeman wacht alleen op fitte spelers.

Matthijs de Ligt, de Nederlandse verdediger van Manchester United , bevindt zich al sinds 4 december buiten de selectie, wat vragen oproept over zijn fysieke gesteldheid en zijn kansen om deel te nemen aan toekomstige belangrijke wedstrijden, waaronder mogelijk het aankomende WK.

Aanvankelijk werd gesuggereerd dat De Ligt slechts te kampen had met een lichte blessure, een verklaring die destijds door voormalig manager Rúben Amorim werd gegeven. Echter, deze verklaring lijkt nu niet te kloppen. De afgelopen maanden heeft De Ligt voornamelijk individueel getraind, weg van de groep, in een poging zijn conditie te verbeteren en terug te keren naar het hoogste niveau.

Nu, na een lange periode van afwezigheid, is hij eindelijk weer gespot op het trainingscomplex van Carrington, wat een positief signaal kan zijn voor zowel de club als de speler zelf. Manchester United heeft in een officiële verklaring laten weten dat De Ligt hard werkt aan zijn herstel, onder nauwlettend toezicht van de medische staf. De club benadrukt dat de prioriteit ligt bij het volledig herstellen van zijn fitheid, voordat er wordt gedacht aan een terugkeer op het veld.

Michael Carrick, de huidige assistent-trainer, heeft echter nog geen concrete tijdschaal kunnen geven voor wanneer De Ligt weer in actie kan komen, wat de onzekerheid rond zijn terugkeer vergroot. De situatie is bijzonder zorgwekkend voor De Ligt, aangezien het huidige voetbalseizoen binnen afzienbare tijd ten einde loopt. Met nog slechts ongeveer een maand te gaan tot het einde van de competitie, wordt het steeds moeilijker voor hem om voldoende speelminuten te verzamelen en zijn vorm terug te vinden.

Dit heeft niet alleen gevolgen voor zijn positie binnen Manchester United, maar ook voor zijn kansen om een plek te bemachtigen in de selectie van het Nederlands elftal voor het WK. Bondscoach Ronald Koeman heeft herhaaldelijk aangegeven dat hij uitsluitend spelers wil selecteren die volledig fit en in goede vorm zijn.

Gezien de huidige situatie van De Ligt, lijkt het erop dat hij een streep door zijn deelname aan het WK moet zetten, wat een grote teleurstelling zal zijn voor de verdediger en de Nederlandse voetbalfans. De Ligt heeft een indrukwekkende carrière achter de rug, met succesvolle periodes bij Ajax, Juventus en Bayern München, maar de recente blessure en de lange revalidatieperiode werpen een schaduw over zijn toekomst.

Het is cruciaal voor hem om nu alles op alles te zetten om zo snel mogelijk terug te keren op het veld en zijn niveau te herwinnen, zodat hij zich kan bewijzen en weer een belangrijke speler kan worden voor zowel Manchester United als het Nederlands elftal. De club en de medische staf zullen een cruciale rol spelen in dit proces, door hem de juiste begeleiding en ondersteuning te bieden.

De afwezigheid van De Ligt is een gevoelig verlies voor Manchester United, aangezien hij een belangrijke speler is in de defensie. Zijn fysieke kracht, zijn spelinzicht en zijn leiderschapskwaliteiten worden gemist op het veld. De club heeft moeite om zijn afwezigheid op te vangen en heeft de afgelopen wedstrijden moeite gehad om de defensie stabiel te houden.

Het is daarom van groot belang dat De Ligt zo snel mogelijk terugkeert, zodat Manchester United weer kan beschikken over een sterke en betrouwbare verdediging. De club heeft inmiddels een aantal maatregelen genomen om De Ligt te ondersteunen in zijn revalidatieproces, waaronder het inschakelen van gespecialiseerde fysiotherapeuten en het aanpassen van zijn trainingsschema. De Ligt zelf is vastberaden om terug te keren en doet er alles aan om zijn herstel te versnellen.

Han is een professionele speler met een sterke mentaliteit en hij zal niet opgeven. De club en de fans hopen dan ook dat hij snel weer op het veld zal staan en zijn kwaliteiten kan laten zien.





