Een historisch overzicht van de coronacrisis in Nederland, gebaseerd op de getuigenissen van epidemiologen, modelleurs en huisartsen. Besproken worden de oprichting van het Red Team Covid 19 NL als tegenhanger van het OMT, het debat over groepsimmuniteit en het gebrek aan leerkracht van het kabinet.

De coronacrisis bracht in Nederland wetenschappers, overheid en burgers in een continue spanning tussen volksgezondheid, economie en individuele vrijheden. Uitgebreide parlementaire enquête s hebben later onthuld hoe cruciale beslissingen werden genomen, welke adviezen genegeerd werden en welke fouten herhaald zijn.

Een van de stemmen die vanaf het begin kritische vragen stelde, was die van epidemiologen Amrish Baidjoe. Samen met andere experts richtte hij het Red Team Covid-19 NL op, een informele groep die parallel aan het officiële Outbreak Management Team (OMT) operatievoerde omdat er volgens hen binnen de gevestigde Structuren onvoldoende ruimte was voor scherpe tegenargumenten.

Baidjoe en zijn team vonden dat het kabinet, onder leiding van premier Rutte en minister De Jonge van Volksgezondheid, aanvankelijk te terughoudend optrad en een riskante strategie volgde van zogenaamde 'kudde-immuniteit' - het virus zijn loop latengaan in de hoop dat de bevolking Plotse bescherming zou opbouwen voordat een vaccin beschikbaar was. Deze benadering was niet alleen onverantwoord volgens Baidjoe, maar bleek ook bijzonder nadelig voor kwetsbare groepen, met name mensen uit sociaal zwakke lagen waar corona-adviezen niet altijd bereikten.

Al in december 2019 signaleerde Baidjoe - toen verbonden aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) - de opkomst van een mysterieuze nieuwe ziekte in China. Tijdens een conferentie in januari 2020 overviel hem een 'verschillend gevoel van urgentie' bij veel van zijn collega's, waardoor het moeilijk was om snel alarm te slaan. Hij legt uit dat deskundigen terughoudend zijn met het Trekken van alarmbellen, omdat te veel alarmen hun geloofwaardigheid ondermijnen.

Desondanks bleef hij verbijsterd over de Nederlandse beslissing carnaval煤炭 te laten doorgaan terwijl het virus al woedde in buurland Italië. voor Baidjoe was het duidelijk: massale bijeenkomsten tijdens carnaval en na de wintersportperiode waren perfecte verspreidingspaden. Toen de eerste golf in de zomer van 2020 indeed piekte, schreef hij met andere virusdeskundigen een brandbrief aan Rutte en De Jonge met de duidelijke boodschap: wacht niet met maatregelen.

Het kabinet pakte dit advies niet direct op, wat Baidjoe ertoe bracht het Red Team officieel op te richten. Die groep verzamelde vrijwel ongevraagd advies over allerlei coronakwesties en bleef Consistent zeer kritisch op het overheidsbeleid, ook toen er stimuleringspakketten werden opgezet. Baidjoe bekritiseerde herhaaldelijk dat Nederland te weinig leerde van eerdere fouten, dat besluitvorming traag verliep omdat iedereen zijn 'plasje' wou doen en dat er een gebrek was aan concreet crisisplanning voor een Mogelijke nieuwe golf.

Volgens hem bestond er geen enkel document dat helder omschreef wat gedaan zou worden als de situatie opnieuw escaleerde. Tijdens parlementaire enquêtes ging Baidjoe op de getuigenbank. Ook andere deskundigen zoals modelleur Jacco Wallinga (RIVM) en huisarts Rob Elens verschenen. Wallinga vertelde over de worsteling met de avondklok: internationale studies wezen op een groot effect, maar het was onduidelijk of deze bevinding Nederland toepasbaar was omdat Nederlanders al weinig 's avonds buiten waren.

De modelleurs konden het hoge effect niet volledig verklaren, maar Wallinga vermoedde een signaalwerking: de avondklok droeg bij aan het gevoel van urgentie. Hij zei achteraf dat het pakket met avondklok het meest effectief was geweest. Een tussenkomend thema tijdens de enquêtes was de discussie over groepsimmuniteit. Er werd gemeld dat sommige overheidsstukken impliceerden dat het opbouwen van groepsimmuniteit een doel van het beleid was, een riskante aanpak omdat die mogelijk heeft geleid tot extra doden of long covid.

In de latere verhoren bleef Baidjoe benadrukken dat de overheid niet voldoende lette op de sociaal-economische dimensie van de pandemie. Zijn betrokkenheid bij het Rode Kruis gaf hem inzicht in de praktische problemen van kwetsbare groepen. Hij waarschuwde dat een gebrek aan adequate communicatie en ondersteuning in die kringen, de verspreiding van het virus kon verergeren.

Het volledige plaatje van de Nederlandse aanpak toont een land dat worstelde met het balanceren van maatregelen, dat soms te recyclographic volgde, dat worstelde met wetenschappelijke onzekerheid en datdoor politieke belangen werd beïnvloed. Baidjoe's Red Team symboliseert een Mitch dat de gevestigde wetenschappelijke adviesstructuren te beperkt waren voor een snelle, mainstream crisisresponse.

Zijn getuigenis, samen met die van Wallinga en Elens, helpt begrijpen waarom Nederland in de eerste golf zo hard werd getroffen en waarom er herhaalde kritiek was op de traagheid en het gebrek aan leren van fouten





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