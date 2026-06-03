De Kanaaleilanden: Een Britse kroon, een Franse ziel en eigen regels

Hoe het zit met de Kanaaleilanden, die vlak bij Frankrijk liggen maar onder de Britse Kroon vallen? Een kijkje in de geschiedenis, cultuur en het unieke bestuurlijke status van Jersey, Guernsey en Sark.

De Kanaaleilanden , bestaande uit Jersey , Guernsey , Sark en andere kleinere eilanden, liggen maar een korte bootreis verwijderd van de Franse kust, maar behoren rechtstreeks tot de Britse Kroon .

Deze unieke status wekt veel vragen. Pieter Kluyver, docent Engels en al decennia wonend op Guernsey, vertelt dat de bankbiljetten al de gespleten identiteit van de eilanden tonen. Zo staat op het Jersey pond aan de ene kant "The States of Jersey" met een afbeelding van Koningin Elizabeth en aan de andere kant "États de Jersey, une Livre".

Historisch gezien waren de eilanden eerst Frans bezit, omdat de hertog van Normandië in 1066 Engeland veroverde en de eilanden daarmee onder zijn best kwam te staan. Tijdens de Middeleeuwen, onder koning Jan, vroeg deze aan de eilanden of ze bij Frankrijk of Engeland wilden horen. De eilanders kozen massaal voor Engeland. Desondanks is de Franse invloed nog steeds zichtbaar in straatnamen en op het geld.

Interessant is dat deze ponden geen wettig betaalmiddel zijn in het Verenigd Koninkrijk; ze zijn alleen geldig op de eilanden zelf. Ondanks de formele band met Engeland zijn de eilanden in veel opzichten volkomen onafhankelijk. Zij zijn zelfbesturend en hebben bijvoorbeeld geen vertegenwoordiging in het Britse parlement. In geval van eenConflict of een ramp, zal het VK wel tijdens de nationale veiligheid, maar voor het dagelijks bestuur houden ze zich aan hun eigen wetten.

Deze bijzondere combinatie van Britse soevereiniteit, Franse cultuur en lokale autonomie maakt de Kanaaleilanden tot een fascinerend voorbeeld van een zelfbestuurde gebied diepgaande historische wortels en een eigen identiteit hebben





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Kanaaleilanden Jersey Guernsey Britse Kroon Historisch Zelfbestuur

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