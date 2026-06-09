De Jong over frustrerende oefenwedstrijd: 'We zijn dichter bij het WK gekomen'

Middenvelder Frenkie de Jong analyseert de 2-1 oefenzege van Oranje op Oezbekistan. Hij geeft aan dat het soms frustrerend was om te spelen tegen een vijfverdedigers systeem, maar benadrukt dat het team veel heeft geleerd en dichter bij hetWK komt. De Jong,zegt dat het belangrijk is om automatismen te ontwikkelen en het aantal kansen te vergroten.

Frenkie de Jong vond het spel van het Nederlands elftal tijdens de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan soms frustrerend. Desondanks is de middenvelder niet wanhopig, omdat hij ziet dat het team veel heeft geleerd van de ontmoeting.

De winst van 2-1 bodem een goede gelegenheid om te oefenen met spelen tegen een tegenstander met een vijfverdedigers systeem, een opstelling die te verwachten is bij het WK tegen onder andere Japan. De Jong speelde tijdens de wedstrijd in een andere rol dan gebruikelijke, waarbij hij tussen de vier verdedigers van Oranje terugkeerde wanneer de tegenstander in balbezit was.

Hoewel dit niet zijn favoriete positie is, past hij zich aan en blijft hij zich richten op het creëren van automatismen. Een belangrijk positief punt volgens De Jong is het aantal gecreëerde kansen. Hij benadrukt dat de selectie moet blijven werken aan deConversion van kansen, maar dat het belangrijkste is dat de mogelijkheden er zijn. De wedstrijd toonde aan dat er nog aanpassingen nodig zijn, maar dat het team op weg is naar het gewenste niveau voor het WK





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