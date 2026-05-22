De Jong: 'Moeilijke ervaring, maar fans en de politiek vielen op'

Gianluigi De Jong maakte afgelopen zomer een transfereloze overstap naar Porto, maar liep direct een kruisbandblessure op. De routinier kreeg echter nog wel de kans om zeven duels te spelen. In de uitwedstrijd tegen Sporting Portugal was De Jong direct trefzeker, maar zijn wisselende prestaties zorgden voor gemengde gevoelens bij fans en supporters.

De Jong verraste vorige zomer met een transfervrije overstap naar Porto. Na zijn vertrek bij PSV wilde de routinier graag nog een buitenlands avontuur aangaan.

Francesco Farioli nam De Jong mee naar de Primeira Liga, maar een kruisbandblessure gooide roet in het eten. Op 30 november speelde hij zijn laatste van zeven duels voor Porto. De Jong was één keer trefzeker en dat was direct op een belangrijk moment. In de uitwedstrijd met titelconcurrent Sporting Portugal zorgde de Nederlander na een uur voor het openingsdoelpunt.

Porto won in Estádio José Alvalade en legde begin deze maand beslag op de Primeira Liga. Als je zo lang uit de roulatie bent, verwacht je niet dat je nog zo veel liefde van de fans terugkrijgt, zegt De Jong op de officiële kanalen van Porto. Helaas heb ik niet genoeg kunnen laten zien, maar ik heb toch iets losgemacht. Ik krijg ontzettend veel berichten, mensen spreken me aan op straat. Dat heeft me echt geraakt. Heel bijzonder





