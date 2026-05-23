De Haan adviseert WK-enformatie op uithoudingsvermogen, herstellinkracht en conditie

In het bovenstaande nieuwsartikel wordt gesproken over de persoonlijke ervaring van De Haan tijdens het WK in de VS, zijn betrokkenheid bij het trainen van Oranje en het maken van een trainingsmodelletje. Hij adviseert nu KOEMAN en zijn fysieke trainers om tijdens de WK-voorbereiding op het uithoudingsvermogen van de spelers te bouwen, aangezien duurwerk belangrijk is. Daarnaast krijgt hij een raad voor hun fysieke trainen.

Tijdens het eerdere WK in de VS kreeg De Haan een telefoontje van Bert van Lingen, destijds de assistent van bondscoach Dick Advocaat. Bert vertelde dat het herstel na trainingen en wedstrijden té gering was bij de spelers, aangezien ze niet goed genoeg voorbereid waren op de hitte en luchtvochtigheid.

Bert vroeg hoe De Haan dat het beste kon bijstellen. Toen De Haan een trainingsmodelletje in elkaar zette dat bevorderlijk was voor het herstel. Met de ervaringen van het grote Oranje in het achterhoofd prepareerde De Haan als bondscoach van het olympisch elftal zijn spelers zo optimaal mogelijk voor de Spelen van 2008, in China.

De Haan adviseert Koeman en zijn fysieke trainers nu om tijdens de WK-voorbereiding vol in te zetten op het uithoudingsvermogen van de spelers, aangezien duurwerk heel belangrijk is. Een goede conditie is essentieel om in die zware omstandigheden voortdurende goede prestaties te leveren. Het pompsysteem, het hart en de longen moeten op topniveau zijn. Dit WK draait dus echt ook om wie zich het beste kan aanpassen aan de omstandigheden.

Gelukkig is er meer kennis en data voorhanden dan in 1994. We zullen snel zien wiens preperformance het beste is





VI_nl / 🏆 6. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

KOOMAN ECHO WK-OPFRAME DERECHTOM SPRINT

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Koeman ziet 'fundamentele speler' voor Oranje: 'Hij zal fitter zijn op het WK'Frenkie de Jong is 'een fundamentele speler' voor het Nederlands elftal. Dat stelt bondscoach Ronald Koeman tegenover Mundo Deportivo . De oefenmeester heeft er vertrouwen in dat de middenvelder fitter zal zijn richting het WK.

Read more »

'Als Koeman eerlijk is, weet hij zelf ook wel: Weghorst in Oranje kan niet meer'Sjoerd Mossou vindt dat Wout Weghorst geen plek meer bij het Nederlands elftal verdient. De journalist van het Algemeen Dagblad is niet te spreken over de vorm van de Ajax-spits. Woensdag 27 mei maakt Ronald Koeman de WK-selectie bekend .

Read more »

Oranje-coach Koeman worstelt met twijfelgevallen voor WK-selectieOranje-bondscoach Ronald Koeman heeft veel kopzorgen bij de voorbereiding op het WK. Frenkie de Jong, Memphis Depay en Justin Kluivert kampen met vervelende blessures, waardoor zij lange tijd niet in actie konden komen. Jurriën Timber heeft eveneens last van een blessure. Koeman maakt volgende week woensdag zijn WK-selectie bekend en het is nog maar de vraag hoe fit iedereen is.

Read more »

Koeman bezorgd over blessuren en wisselende prestaties Oranje-spelersBondscoach Ronald Koeman heeft zijn zorgen over de toestand van de Oranje- selectie in de nuit voor de start van het WK van 2026 : Veel spelers maken een wisselend seizoen, terwijl belangrijke krachten niet volledig hersteld zijn van hun blessures.

Read more »