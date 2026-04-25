De Graafschap verliest laatste wedstrijd, maar plaatst zich voor tweede ronde play-offs

De Graafschap heeft de laatste wedstrijd van het reguliere seizoen in de Keuken Kampioen Divisie verloren van Emmen (1-0), maar eindigt als vierde en is direct geplaatst voor de tweede ronde van de play-offs. De Doetinchemmers misten veel kansen in de wedstrijd.

De Graafschap heeft het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie afgesloten met een onnodige nederlaag tegen Emmen , met 1-0. Ondanks een dominant optreden en een reeks gemiste kansen, wisten de Doetinchemmers hun overwicht niet om te zetten in een positief resultaat.

De wedstrijd in Emmen was een weerspiegeling van de wisselvalligheid die De Graafschap dit seizoen soms parten speelde; veel kansen gecreëerd, maar onvoldoende efficiëntie in de afronding. De nederlaag doet echter weinig afbreuk aan het succesvolle seizoen van de Superboeren, die als vierde zijn geëindigd en daardoor direct geplaatst zijn voor de tweede ronde van de play-offs. De wedstrijd begon gelijkopgaand, met kansen aan beide kanten.

Doelman Ties Wieggers blonk uit met een cruciale redding op een poging van Kongolo, terwijl De Graafschap zelf ook gevaar stichtte. Ibrahim El Kadiri toonde zijn snelheid en techniek, maar zijn schot ging rakelings over het doel. Nils Eggens kreeg een enorme kans om de score te openen, maar faalde in de afronding. Kaya Symons en Thomas Kok waren eveneens dicht bij een doelpunt, maar vonden de Emmenaren of de paal op hun pad.

Aan de andere kant wist Wieggers een treffer van Postema te voorkomen, waarmee hij zijn waarde bewees. Direct na de rust sloeg het noodlot toe voor De Graafschap. Kongolo wist de score te openen, waardoor de Superboeren achter de feiten aanliepen. De Doetinchemmers reageerden furieus en zetten alles op alles om de gelijkmaker te forceren.

Trainer René Viérin bracht Chahid El Allachi in het veld, die direct voor dreiging zorgde en twee goede kansen kreeg. Stijn Bultman was dicht bij een doelpunt met een kopbal die op de paal belandde. Ook pogingen van Nils Eggens en Teun Gijselhart leverden geen resultaat op, waardoor de score onveranderd bleef. De frustratie was bij de spelers en de supporters duidelijk voelbaar, maar ondanks de inzet en de vele kansen wist De Graafschap de achterstand niet meer te overbruggen.

De nederlaag in Emmen betekent dat De Graafschap als vierde eindigt in de Keuken Kampioen Divisie. Dit resultaat is echter zeker geen drama, aangezien de Superboeren de eerste ronde van de play-offs mogen overslaan en direct instromen in de tweede ronde. Dit is een belangrijke stap richting het uiteindelijke doel: promotie naar de Eredivisie.

De ploeg heeft laten zien dat ze over de kwaliteiten beschikken om mee te strijden om de bovenste plaatsen, en de play-offs bieden een nieuwe kans om dit te bewijzen. De focus ligt nu volledig op de play-offs, waarin De Graafschap een zware uitdaging te wachten staat. De eerste wedstrijd in de tweede ronde wordt gespeeld op woensdag 6 mei uit tegen Almere City of FC Den Bosch, afhankelijk van de uitslag van de eerste ronde.

De returnwedstrijd vindt plaats op zaterdag 9 mei op De Vijverberg, waar de supporters de ploeg ongetwijfeld massaal zullen steunen. De Graafschap zal zich moeten herpakken na de nederlaag in Emmen en de focus moeten leggen op de sterke punten die ze dit seizoen hebben laten zien. Een goede organisatie, een sterke verdediging en een creatieve aanval zijn de sleutels tot succes in de play-offs.

De spelers en de staf zijn vastbesloten om alles te geven om de droom van promotie te verwezenlijken. De supporters hopen op een spannende en succesvolle play-offreeks, waarin De Graafschap uiteindelijk als winnaar uit de bus komt. De sfeer rondom de club is optimistisch, en er wordt verwacht dat De Graafschap een serieuze kandidaat zal zijn voor promotie. De komende weken zullen uitwijzen of de Superboeren hun doel kunnen bereiken en terugkeren naar de Eredivisie





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

