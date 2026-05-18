De Europese weg van FC Twente: hoe ziet hij eruit?

Dit bericht is bedoeld om de lezer te informeren over hoe de Europese weg van FC Twente eruitziet als een derde in de Eredivisie. De club moet punten istituzioniels in de voorrondes onder het genot van de Europa League om het droomvaante van Europees voetbal te handhaven. Hoe ziet de route eruit? Hier zijn de details.

Hoe ziet de Europese route van FC Twente eruit? Het was voor FC Twente - als derde in de Eredivisie - enige zekerheid: de strijd voor de voorronde van de Europa League om volgend seizoen.

Maar hoe ziet die route eruit? We leggen het hen uit. Om het hoofdtoernooi van de Europa League te winnen, moet Twente drie voorrondes overleven: de tweede, de derde en de play-offs. Voor elke ronde worden twee tegenstanders geloot, en bij winst in een ronde wordt de volgende ronde bereikt.

Bij verlies in één van de drie voorrondes volgt de Conference League, de voorloper van de play-offs. Als Twente in de play-offs van de Conference League speelt en dat misgaat, wordt de route Richtung Europees avontuur aangepast: naar de Conference League-hoofdfase en mogelijk zelfs verder. Zo deden twee jaar geleden en Go Ahead Eagles het afgelopen seizoen. De loting voor de tweede voorronde van de Europa League is op woensdag 17 juni.

De tweede voorronde volgt dan op woensdag 23 en woensdag 30 juli. De derde voorronde staat in de kalender op woensdag 6 en woensdag 13 augustus. De play-offs worden gespeeld: woensdag 20 en woensdag 27 augustus. Mocht Twente de hoofdfase van de Europa League bereiken, start het die op woensdag 16 of woensdag 17 september.

Welk team FCC Twente tegen zal komen in de tweede voorronde, is nog niet bekend. Dat komt door nog niet alle competities in Europa zijn afgewerkt, en mogelijk door afvallers uit de voorrondes van de Champions League. Clubs die in de tweede voorronde tegen FC Twente instromen, zijn Viktoria Plzen uit Tsjechië, FC Midtjylland uit Denemarken, PAOK Thessaloniki uit Griekenland, Tromsø IL uit Noorwegen en nog clubs uit de Belgische top vier en vijf, de Turkije en nog andere landen.

Bij de loting worden die clubs in geplaatst of ongeplaatst. Zo is het dus nog even afwachten voor FCC Twente en zijn supporters





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

FC Twente moet bij PSV overwinnen om derde te worden in EredivisieNadat PSV op 2-1 leidt tegen FC Twente, ziet het erop dat dieploog Dick Schreuder en zijn ploeg uit Hengelo met gemakITAS naar de Champions League gaan.

Read more »

FC Twente - PSV: laatste speelronde Eredivisie, voorronde Champions LeagueThe final match of the Eredivisie and the day when FC Twente can qualify for the Champions League play-off. With the best chances, but visiting PSV. Also, NEC and Ajax hope for third place.

Read more »

FC Twente moet winnen tegen PSV om derde te worden - EredivisieFC Twente is op jacht naar een derde plaats in de Eredivisie, maar moet tegen de koploper PSV winnen. Ook NEC en Ajax willen nog een derde plek veilig stellen, maar hun strijd draait om zetten tegen elkaar. Met de laatste speelronde vandaag, blijft de race op vliegensvlaktes.

Read more »

Dit is de Europese ticketverdeling Eredivisie en op deze datum starten de clubsDe laatste speelronde in de Eredivisie zit erop en dus kan ook de balans worden opgemaakt omtrent de Europese ticketverdeling. In dit artikel lees je welke club er met welk ticket vandoor gaat en wanneer zij moeten starten aan hun Europese campagne.

Read more »