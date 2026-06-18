De eerste ronde WK-wedstrijden zijn afgelopen

De eerste ronde groepswedstrijden op het WK voetbal in Mexico, Canada en de Verenigde Staten zijn afgelopen. Wat het meeste opviel is dat de sterspelers tot nu toe leveren, met uitzondering van Cristiano Ronaldo. Kaapverdië heeft een grote stunt geleverd tegen Spanje, er is kritiek op de VAR en de VAR heeft ook zijn rol gespeeld.

De eerste ronde groepswedstrijden op het WK voetbal in Mexico, Canada en de Verenigde Staten zijn afgelopen. Wat het meeste opviel is dat de sterspelers tot nu toe leveren, met uitzondering van Cristiano Ronaldo .

Kaapverdië heeft een grote stunt geleverd tegen Spanje, er is kritiek op de VAR en de VAR heeft ook zijn rol gespeeld. Kylian Mbappé, Lionel Messi, Erling Haaland, Harry Kane, ze deden allemaal waar ze goed in zijn en hun sterrenstatus aan hebben te danken: scoren. Mbappé was tegen Senegal een helft lang onzichtbaar, maar daarna was weer een gewone kantoordag voor de Franse topspits die twee goals bijdroeg aan de 3-1 overwinning van Frankrijk.

Harry Kane liet met twee goals zien dat hij op zijn 38ste nog steeds van de buitencategorie is. Messi liet met drie doelpunten zien dat hij op zijn 38ste nog steeds van de buitencategorie is. Mede daardoor bleef Portugal tegen Congo op 1-1 steken. De grootste stunt kwam tot nu toe op naam van Kaapverdië, het land dat met zes in Nederland geboren voetballers in de selectie voor het eerst aan een WK meedoet.

Door een muur voor de uitblinkende 40-jarige keeper Vozinha op te trekken hield Kaapverdië regerend Europees kampioen Spanje op 0-0. Op een huzarenstukje had ook WK-debutant Curaçao gehoopt. De ploeg van de Nederlandse bondscoach Dick Advocaat voetbalde in de eerste helft aardig mee tegen Duitsland, maar werd in de tweede helft uitgeschakeld. Zonder VAR-gedoe is het WK-week niet compleet.

Spraakmakend was het moment dat Messi na zijn fraaie 1-0 tegen Algerije aan rood ontsnapte, Danny Makkelie zorgde bij Verenigde Staten-Paraguay voor een VAR-primeur. Mede dankzij de Duitse zevenklapper tegen Curaçao kan met 75 doelpunten en een gemiddelde van 3,13 per duel gerust worden gesproken van een doelpuntrijke WK-start. De laatste keer dat het moyenne over een heel WK hoger lag, was in 1958. Destijds werd er gemiddeld 3,60 keer gescoord per duel.

De drinkpauzes zijn nieuw dit WK en nog even wennen voor de kijkers thuis, maar ook in de stadions zelf. Zeker als een stadion over airconditioning beschikt, zoals in Dallas, waar Oranje en Engeland speelden. Supporters van Engeland en Kroatië toonden met boegeroep hun onvrede





NOSvoetbal / 🏆 18. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

WK Voetbal Sterspelers VAR Kaapverdië Spanje VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Erling Haaland Cristiano Ronaldo Kaapverdië-Spanje VAR-Primeur VAR-Gedoe Harry Kane Lionel Messi Er

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Koeman junior reageert op ophef rond Oranje-wissels: 'Wil hem misschien sturen'Ronald Koeman junior heeft niet met zijn vader gesproken over de fel bekritiseerde wissels die de bondscoach van Oranje deed tijdens het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De keeper van Telstar had dat graag gedaan, want dan had hij zijn vader mogelijk wat kunnen sturen, zo zegt hij zelf.

Read more »

Opmerkelijke VAR-oordeel en sterke Senegalese verdediging in eerste helft Frankrijk-SenegalTijdens de eerste helft van de wedstrijd tussen Frankrijk en Senegal werd de scheidsrechter door de VAR gewaarschuwd voor een mogelijke penalty, maar hij bleef bij zijn initiële oordeel: géen penalty. Mbappé kreeg meerdere kansen, maar werd telkens gestopt door de Senegalese verdediging, met name door keeper Mendy en verdediger Koulibaly. Senegal speelde zelf mooie tegenaanvallen, waarbij O. Sarr een grote kans misloopt. Frankrijk comes nog niet aan de verwachtingen voldaan.

Read more »

Arnautovic scoort voor Oostenrijk na VAR handscheidsrechter, Dumfries onzichtbaar in WK-openingTijdens een WK-wedstrijd scoort Marko Arnautovic voor Oostenrijk na een eerdere handspel van Stefan Posch dat door de VAR werd bekeken. Jordanië komt terug via een fraaie goal van Ali Olwan. In dezelfde wedstrijd valt Denzel Dumfries bij het Nederlands elftal op tegen Japan door onzichtbaar te zijn, terwijl hij op weg is naar Real Madrid. Verder worden andere momenten uit het toernooi genoemd, zoals veel doelpunten van buiten het strafschopgebied.

Read more »

Stralende sterren, kunststukje Kaapverdië en vreemde VAR-momenten: dit was speelronde 1Het eerste rondje groepswedstrijden zit erop op het WK. Wat viel het meeste op?

Read more »