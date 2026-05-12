De eerste bewoners van de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht zijn aangekomen

De eerste bewoners van de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht zijn aan het einde van de ochtend aangekomen. De groep wordt opgevangen in het oude gemeentehuis, waar de komende periode maximaal zeventig alleenstaande mannelijke asielzoekers gehuisvest kunnen worden.

De eerste bewoners van de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht zijn aan het einde van de ochtend aangekomen. De groep wordt opgevangen in het oude gemeentehuis, waar de komende periode maximaal zeventig alleenstaande mannelijke asielzoekers gehuisvest kunnen worden.

De gemeente Wijdemeren maakte vooraf geen exacte aankomstdatum of tijd bekend, vanwege privacy- en veiligheidsredenen en om de bewoners 'in rust te kunnen ontvangen'. De komst van de opvang zorgde de afgelopen maanden voor veel onrust in Loosdrecht. Sinds de aankondiging van de noodopvang werd meerdere keren gedemonstreerd bij het gemeentehuis, waarbij de spanningen soms hoog op liepen en de politie moest ingrijpen.

Ook stapte een groep inwoners naar de rechter om de opvang tegen te houden, maar die poging mislukte. Volgens het college van burgemeester en wethouders heeft 'de afgelopen periode veel impact gehad' op het dorp. De gemeente benadrukt nu dat de opvang 'op een veilige, rustige en menswaardige manier moet verlopen', zowel voor de bewoners als voor omwonenden. Volgens de gemeente is de afgelopen tijd gesproken met inwoners, ondernemers, verenigingen en andere betrokkenen.

Daarbij kwamen zorgen, vragen en suggesties aan bod. Het college zegt ook de komende periode met de omgeving in gesprek te blijven. De opvang blijft open tot 1 november 2026





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Noodopvang Losdrecht Asielzoekers Gemeentehuis Impact Onrust Gedemonstreerd Politie Rechter Veiligheid Menswaardigheid Gesprek Opvang Tijd Periode Gedaan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mijlpaal voor Como: stuntploeg gaat voor het eerst in clubgeschiedenis Europa inComo heeft zich voor het eerst in de clubgeschiedenis geplaatst voor Europees voetbal. De 1-0 zege op Hellas Verona was zondag genoeg om een Europees ticket veilig te stellen.

Read more »

Michael Korrel behaalt voor het eerst na schorsing podiumplaats bij groot internationaal toernooiJudoka Michael Korrel heeft voor het eerst na zijn schorsing weer een podiumplaats bij een groot internationaal toernooi behaald. De 32-jarige Nederlander veroverde zondag bij het grandslamtoernooi in Astana brons in de klasse tot 100 kilogram.

Read more »

Ajax - FC Utrecht: Overwinning wellicht, maar eerst gelijkstandOp dit moment lijkt het erop dat Ajax de voorbije weken heeft kunnen trekken en mogelijk de Eredivisie wint. FC Utrecht heeft echter nog voldoende kansen om het tij te keren. Is deCup nog een optie voor FC Utrecht? Dit wordt nu beknopt geraakt met een gelijkspel.

Read more »

Wolvenaanval in Loosdrecht? Meerdere schapen verwond en gedoodVier schapen dood en acht gewond na mogelijke wolvenaanval in Loosdrecht. DNA-onderzoek moet uitwijzen of het de tweede wolfsaanval in Noord-Holland is. Lees het hele verhaal.

Read more »