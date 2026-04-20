De economische en maatschappelijke impact van NEC in Nijmegen

Ondanks de verloren bekerfinale lonkt Europees voetbal voor NEC. Hoogleraren en wethouders discussiëren over de rol van de club in het regionale vestigingsklimaat en de stadseconomie.

Na de pijnlijke nederlaag in de bekerfinale tegen AZ, waarbij NEC met 5-1 ten onder ging, is het vizier in Nijmegen inmiddels volledig gericht op de competitie. De droom van Europees voetbal, en specifiek de voorrondes van de Champions League, houdt de gemoederen in de oudste stad van Nederland flink bezig. Hoewel een dergelijk succes vooral op sportief vlak impact heeft, rijst de vraag wat dit voor de regio betekent.

Ruud Koning, hoogleraar sporteconomie, benadrukt dat een club als NEC een fundamenteel andere rol speelt dan nationale grootmachten als Ajax of Feyenoord. Waar die clubs een landelijke achterban hebben, is NEC diep geworteld in het regionale DNA. Volgens Koning is het directe bestedingseffect van sportief succes voor de Nijmeegse economie verwaarloosbaar, omdat er geen massale toestroom van nieuwe fans van buiten de regio zal plaatsvinden. Toch is het belang van de club voor de stad volgens hem onmiskenbaar. Een professionele voetbalclub fungeert als een cruciale factor voor het vestigingsklimaat van een stad. Wanneer een stad beschikt over een stabiele club die op hoog niveau acteert, verhoogt dit de aantrekkelijkheid om er te wonen en te werken. Koning wijst hierbij naar de situatie bij aartsrivaal Vitesse. Mocht een club in dergelijke zwaar weer verkeren of zelfs wegvallen, dan verliest een stad aan levendigheid en gezelligheid. Dit heeft op de lange termijn gevolgen voor de bereidheid van werknemers om zich in de regio te vestigen, wat werkgevers uiteindelijk in de problemen kan brengen bij het werven van personeel. Een minder levendige stad kan zelfs leiden tot het vertrek van bedrijven. Wethouder economie John Brom sluit zich aan bij deze analyse en ziet NEC als een van de vitale pijlers van Nijmegen. Hij plaatst de club in een rijtje met andere iconische elementen zoals de Waal, het rijke Romeinse verleden, de lokale cultuurcentra en de sterke onderwijsinstellingen. Volgens Brom genereert de landelijke aandacht voor de prestaties van NEC indirecte publiciteit voor de stad zelf, wat helpt bij de profilering van Nijmegen als bruisende en actieve gemeente. Niettemin waarschuwt merkenexpert Hendrik Beerda voor te veel optimisme. Uit landelijk imago-onderzoek blijkt dat het sportieve succes van een club vaak minder zwaar weegt voor de gemiddelde Nederlander dan men op het gemeentehuis wellicht hoopt. Factoren zoals een prettige leefsfeer, de prijs-kwaliteitverhouding in de lokale retail en de nabijheid van natuur en recreatiegebieden blijken in de praktijk bepalender te zijn voor de reputatie van een stad dan louter de sportieve prestaties op het veld. Naast de economische discussie woedt er op sociale platforms zoals Voetbalprimeur een felle strijd tussen fans. Zo uiten supporters hun frustraties over de negatieve berichtgeving rondom clubs als Ajax en de steevaste kritiek van analisten zoals Willem van Hanegem. Ook de rivaliteit tussen Vitesse en NEC blijft een heet hangijzer, waarbij Arnhemse fans hun trots niet onder stoelen of banken steken na de bekerwinst van AZ. Het is duidelijk dat voetbal in deze regio niet slechts een spel is, maar een integraal onderdeel van de maatschappelijke identiteit die zowel verbindt als verdeelt





NEC Nijmegen Economie Voetbal Stadspromotie

