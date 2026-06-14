De donkere kant van looksmaxxing: 'Ik voelde me een buitenbeentje'

Hidde, een 19-jarige jongen, vertelt over zijn ervaring met looksmaxxing, een trend die populair is onder jonge mannen op social media. Hij voelde zich een buitenbeentje op zijn nieuwe school en werd geplaagd door zijn klasgenoten. Hij begon met looksmaxxing om zichzelf te vermaken en leerde dat als je er beter uitziet, je meer vrienden kunt krijgen en meer status krijgt.

Hidde, een 19-jarige jongen, vertelt over zijn ervaring met looksmaxxing, een trend die populair is onder jonge mannen op social media. Hij begon met af en toe naar buiten te gaan en te sporten om zijn uiterlijk te verbeteren, maar ging langzaam steeds verder, tot hij 'mewing' begon te doen.

Dit is een theorie die beweert dat als je je tong op je gehemelte legt, je een betere kaaklijn krijgt en geen onderkin. Hidde voelde zich een buitenbeentje op zijn nieuwe school en werd geplaagd door zijn klasgenoten. Hij voelde zich alleen en had depressieve gevoelens. Hij begon met looksmaxxing om zichzelf te vermaken en leerde dat als je er beter uitziet, je meer vrienden kunt krijgen en meer status krijgt.

Hij zag filmpjes van mannen die hun uiterlijk aan het optimaliseren waren en begon zelf ook mee te doen. Hij merkte dat hij zich gelukkiger voelde toen hij er zelf ook mee begon, maar zijn nieuwe levensstijl had ook een donkere kant. Hij begon met 'bonesmashing', een trucje dat hij nooit heeft geprobeerd, maar hij vond het gewoon verminking en klinkklare onzin.

Hij werd opgeslokt door het algoritme van social media en zijn tijdlijn stond vol met looksmaxxing filmpjes en suggesties. Hidde's ervaring met looksmaxxing is een waarschuwing voor de gevolgen van deze trend en de manier waarop het kan leiden tot radicalisering en verminking





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Looksmaxxing Manosphere Radicalisering Verminking

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