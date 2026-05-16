De Doelen viert 60-jarig bestaan met herinneringsconcerten en herinneringen

De Doelen viert dit weekend het 60-jarig bestaan met een programma vol muziek en ontmoeting, datgene waar het gebouw al decennia lang voor staat. Rijnmond neemt een duik in de geschiedenis van een pand vol verhalen.

Voor Bobby van Langeveld (28) speelt De Doelen al bijna zijn hele leven een rol. Als kind van 5 bezocht hij, samen met zijn oma, voor het eerst een concert van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. Jaren later ontmoette hij er zijn beste vriend en inmiddels werkt hij er zelf als fundraiser en relatiemanager.

"Voor Rotterdammers is dit echt een plek die op meerdere momenten in hun leven terugkomt", zegt hij. "Een beetje een stabiele basis. ". Tijdens rondleidingen voor de ‘Vrienden van de Doelen’, een groep van ongeveer duizend donateurs, loopt Van Langeveld moeiteloos van verhaal naar verhaal.

Over verborgen gangen achter de Grote Zaal, een verborgen affiche van een oud-kok en artiesten die er ooit speelden.

"Op ieder plekje van het pand weet ik eigenlijk wel iets te vertellen", zegt hij met een glimlach. Tijdens ons gesprek volgen de anekdotes elkaar in hoog tempo op.





