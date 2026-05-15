De Complexiteit van Biologische Tulpenteelt in Groningen

Een diepgaande analyse van de uitdagingen waar Groningse tulpentelers voor staan bij de overstap naar biologische teelt, balancerend tussen milieudruk en economisch risico.

In de uitgestrekte, kleurrijke velden van de provincie Groningen speelt zich een complex dilemma af dat de kern raakt van de moderne landbouw: de strijd tussen economische overleving en ecologische duurzaamheid.

Voor veel tulpentelers in deze regio lijkt de volledige overstap naar biologische teelt, waarbij volledig wordt afgestapt van chemische bestrijdingsmiddelen, op dit moment een onoverbrugbare kloof. Een treffend voorbeeld hiervan is de situatie bij Westeremden, waar tulpenteler John Schilder samen met zijn vrouw minutieus door de rode tulpenvelden zoekt naar aangetaste exemplaren. Zodra een zieke tulp wordt gespot, wordt deze direct verwijderd en krijgt de bol een kleine dosis Roundup, beter bekend als glyfosaat, om verdere verspreiding te voorkomen.

Volgens Schilder is er simpelweg geen alternatief; de druk om een kwalitatief hoogwaardig product te leveren is simpelweg te groot om het risico van biologische teelt te nemen. De overgrote meerderheid van de telers leunt daarom op middelen die zijn goedgekeurd door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb), ondanks de groeiende zorgen over de impact hiervan op de volksgezondheid en het milieu.

De zorgen zijn niet ongegrond, aangezien middelen zoals glyfosaat wereldwijd omstreden zijn vanwege mogelijke verbanden met ernstige aandoeningen zoals kanker en de ziekte van Parkinson. De GGD adviseert dan ook om het gebruik van deze chemicaliën tot een minimum te beperken, mede omdat de exacte omvang van de gezondheidsrisico's in de Nederlandse context nog onduidelijk is. Toch is het stopzetten van dit gebruik in de tulpensector een enorme uitdaging.

De Koninklijke Algemeene Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB) benadrukt dat de ziektedruk bij tulpen relatief hoog is, terwijl de tolerantie voor kwaliteitsverlies door afnemers extreem laag is. Schimmels, virussen en mijten kunnen razendsnel een heel gewas vernietigen. De angst voor de keurmeester is hierbij een drijvende kracht; als een partij tulpen door ziekte wordt afgekeurd, moet de gehele oogst worden vernietigd, wat leidt tot een direct en zwaar financieel verlies. Voor biologische telers is dit risico nog vele malen groter.

Feere Zuyderhoff, een biologische boerin uit Uithuizen, heeft dit jaar besloten te stoppen met de teelt van tulpen. Zij kampte met 'vuur', een agressieve schimmelziekte die zich als een lopend vuurtje door de velden verspreidt. Zonder de mogelijkheid om chemisch te spuiten, was zij machteloos tegen deze plaag, wat illustreert hoe kwetsbaar de biologische sector is wanneer effectieve en economisch haalbare alternatieven voor chemie ontbreken. Naast de biologische risico's speelt de economische realiteit een doorslaggevende rol.

Hoewel er telers zijn, zoals Jantien van Leeuwen bij Den Andel, die met een bescheiden aantal biologische tulpen werken, blijft dit een nichemarkt. De kosten voor biologische teelt liggen aanzienlijk hoger door een intensievere arbeidsinzet en een grotere onzekerheid over de uiteindelijke opbrengst. Bovendien is er een paradoxale situatie op de markt: hoewel veel consumenten in enquêtes aangeven duurzamere producten te willen, vertaalt dit zich niet altijd in het koopgedrag in de supermarkt, waar de laagste prijs vaak doorslaggevend is.

John Schilder merkt op dat biologische teelt simpelweg niet kan concurreren met de efficiëntie van gangbare bedrijven. Toch is er hoop vanuit de detailhandel. Bloemist Henk van der Veen in Groningen ziet een enorme en groeiende vraag naar biologische bloemen, waarbij de landelijke vraag inmiddels het aanbod overstijgt. Dit wijst op een potentieel voor groei, mits de telers de financiële risico's kunnen beheersen.

Ondanks de huidige afhankelijkheid van chemie is er wel een positieve trend zichtbaar. De totale hoeveelheid bestrijdingsmiddelen in de tulpenteelt is in slechts vier jaar tijd bijna gehalveerd. Deze daling is het resultaat van een tweeledige beweging: telers die zelf actief verduurzamen en een strenger overheidsbeleid waardoor het pakket aan toegestane middelen steeds kleiner wordt. Wanneer men terugkijkt naar het verleden, is de vooruitgang duidelijk.

Schilder herinnert zich dat zijn vader in 1955 nog kwik gebruikte om tulpen te ontsmetten, een praktijk die nu ondenkbaar is. Hoewel de volledige overstap naar biologisch voor veel telers nog een stap te ver is vanwege het financiële risico om 'op hun bek te gaan', beweegt de sector zich langzaam maar zeker richting een toekomst met minder chemie en meer oog voor de omgeving





