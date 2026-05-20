De Commissie Mijnbouwschade heeft het mogelijk beoordelingsgebied rond Geelbrook bekendgemaakt voor de aardbeving bij Eleveld

De Commissie Mijnbouwschade heeft de grenzen van het mogelijk beoordelingsgebied rondom Geelbroek voor de aardbeving bij Eleveld bekendgemaakt. Dit gebied beslaat een straal van zo'n tien kilometer rondom Geelbroek en bevat plaatsen zoals Assen, Rolde, Nooitgedacht, Andere, Bovensmilde, Smilde, Hijken en Zwiggelte. Het Noordelijke deel van het bedrag geldt als het beoordelingsgebied, oprecht zuidelijke deel niet. Hoogersmilde valt ook buiten het beoordelingsgebied. Naar verwachting is het mogelijk dat gebouwen schade hebben opgelopen door de beving bij Eleveld op 14 maart.

De Commissie Mijnbouwschade heeft de grenzen van het gebied bepaald waar mogelijke schade mogelijk is ontstaan door de aardbeving bij Eleveld. Het gaat om een straal van zo'n tien kilometer rondom Geelbroek.

Binnen dit gebied vallen plaatsen zoals Assen, Rolde, Nooitgedacht, Anderen, Bovensmilde, Smilde, Hijken en Zwiggelte. De grens van het beoordelingsgebied loopt dwars door Beilen. Het noordelijke deel valt binnen het beoordelingsgebied, het zuidelijke deel niet. Hoogersmilde valt ook buiten het beoordelingsgebied.

Volgens de Commissie Mijnbouwschade is het mogelijk dat gebouwen schade hebben opgelopen door de beving bij Eleveld op 14 maart. Buiten het gebied is dat volgens de Commissie onwaarschijnlijk. In maart heeft een deel van Drenthe opgeschrikt gezeten door een aardbeving van 3.0 op de schaal van Richter. De beving is ontstaan in een gesloten gasveld bij Eleveld en de NAM heeft jarenlang aardgas gewonnen.

Inmiddels zijn er bijna 4.000 schademeldingen gedaan, waarvan de meeste uit Assen komen. Vanwege Assen's bevolkingsdichtheid en het centrum daarvan, komen de meeste meldingen er vandaan. Er is veel kritiek geweest op de schadeafhandeling van mijnbouwschade buiten Groningen, omdat relatief weinig schade werd toegerekend en uitkeerde bedragen laag zijn. Mede daarom zijn zogenaamde ‘open verklaringen’ aangevraagd om de mogelijke misstanden te onderzoeken.

Wat dit voor de schaderegeling betekent, is nog niet bekend. De staatssecretaris zal zich gaan inzetten voor een nieuwe schaderegeling, maar op dit moment is die er nog niet. Ook de NAM moet akkoord gaan met de nieuwe regeling





