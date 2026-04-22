De Brabantse cadeautjescultuur: van pannenkoekenmix tot Skybox

Een uitgebreide blik op de geschenken die Brabantse burgemeesters en wethouders ontvangen en de discussie over transparantie en integriteit in het openbaar bestuur.

Van een simpele kaasschaaf, een pak pannenkoekenmix en een doosje verse scharreleieren tot luxe toegangskaarten voor grote voetbalwedstrijden en exclusieve festivals en natuurlijk de talloze flessen wijn en kleurrijke bossen bloemen. Burgemeesters en wethouders in de Brabantse regio krijgen jaarlijks handenvol cadeaus van zowel commerciële bedrijven als betrokken burgers.

Omroep Brabant heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de vele geschenken die bestuurders de afgelopen vier jaar in ontvangst mochten nemen. De conclusie is dat er aanzienlijke verschillen bestaan in de manier waarop hiermee wordt omgegaan. Het is echter essentieel om te benadrukken dat er op dit gebied vaak sprake is van grijze gebieden, zeker wanneer het gaat om exclusieve diners of het bijwonen van wedstrijden vanuit een dure Skybox. Een cruciaal aspect in dit debat is het gebrek aan landelijke uniformiteit: lang niet alle gemeenten zijn volledig transparant over de geschenken die hun bestuurders ontvangen, aangezien dit wettelijk niet verplicht is. Sommige gemeenten hanteren een strikt beleid waarbij geschenken met een waarde van meer dan vijftig euro geweigerd worden en kleinere attenties simpelweg niet worden geregistreerd. Andere gemeenten kiezen voor een volledig openbaar register waarin elk item, ongeacht de waarde, nauwgezet wordt bijgehouden. In Loon op Zand kreeg wethouder Laros naar verluidt het kleinste geschenk in de vorm van een pak pannenkoekenmix, terwijl in de gemeente Maashorst wethouder Sours een bus Pringles ontving. Wanneer burgemeester Davy Janssen aantreedt in een nieuwe gemeente, blijkt dat vaak gepaard te gaan met een stroom aan attenties, variërend van krentenmik met roomboter tot boeken en flessen drank. De praktijk laat zien dat sommige gemeenten creatieve manieren hebben gevonden om met deze stroom aan geschenken om te gaan. In de gemeente Maashorst wordt de buit vaak verloot onder het eigen personeel, terwijl men in de gemeente Altena ervoor kiest om alle geschenken direct door te sluizen naar de Voedselbank. In Oss wordt een nog strengere koers gevaren; daar probeert men geschenken zoveel mogelijk te weigeren en wordt wat onverhoopt toch binnenkomt aan het einde van het jaar gedoneerd aan een goed doel. In Den Bosch hanteert men het motto dat het geschenk zit in de ontmoeting, waarbij men bezoekers actief stimuleert om met lege handen aan te komen. Hoewel het bijhouden van een register niet wettelijk verplicht is, pleiten bestuurskundigen als Niels Karsten van Tilburg University en Leonie Heres van de Vrije Universiteit Amsterdam voor maximale transparantie. Zij benadrukken dat het voorkomen van schijn van belangenverstrengeling essentieel is voor de integriteit van het openbaar bestuur. Zeker bij uitnodigingen voor evenementen in skyboxen is het volgens experts van groot belang dat dit intern wordt besproken en openbaar wordt verantwoord om elke twijfel over de onafhankelijkheid van bestuurders weg te nemen





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Burgemeesters Integriteit Cadeaus Gemeentebeleid Transparantie

United States Latest News, United States Headlines

