Davina Michelle over mogelijke comeback Marco Borsato: "Wie weet"

Na de vrijspraak van Marco Borsato in de zedenzaak, staat Davina Michelle open voor een hernieuwde muzikale samenwerking. Het duo scoorde in 2019 een hit met 'Hoe het danst'. Davina is ervan overtuigd dat Borsato nog steeds een grote publiekstrekker is.

Davina Michelle staat open voor een toekomstige samenwerking met Marco Borsato . Het duo scoorde in 2019 een grote hit met het nummer 'Hoe het danst'. Nu Marco Borsato is vrijgesproken in de zedenzaak, ziet Davina Michelle de kans toenemen dat ze weer samen op het podium te vinden zijn. Dit deelde de zangeres in een interview met de Belgische krant HLN.

Davina Michelle benadrukt dat ze de juridische kwestie rondom Marco Borsato destijds nauwlettend heeft gevolgd. Ze gaf aan dat ze steeds geprobeerd heeft neutraal te blijven, omdat er voor de rechtszaak geen duidelijkheid bestond over zijn schuld of onschuld. Nu de vrijspraak een feit is, rijst de vraag of Davina Michelle weer een duet met Marco Borsato zou overwegen, mocht hij besluiten tot een muzikale comeback. Ze reageert voorzichtig hoopvol op de mogelijkheid van een nieuwe samenwerking. 'Ja, wie weet', aldus de zangeres, die niet voor de toekomst kan spreken, maar ook geen reden ziet om een dergelijk verzoek af te wijzen.

Ze voegt eraan toe dat ze momenteel nog niet direct volmondig ja wil zeggen, maar dat ze geen reden ziet waarom het niet zou kunnen. De afgelopen jaren is er geen direct contact geweest tussen Davina Michelle en Marco Borsato. Ze meldt dat ze via anderen heeft gehoord dat hij zich grotendeels privé heeft teruggetrokken.

Davina Michelle begrijpt dit volkomen en geeft aan dat de professionele band die ze met hem had niet diep genoeg was om zelf het initiatief tot contact te nemen. Desalniettemin is ze ervan overtuigd dat Marco Borsato, mocht hij terugkeren op het podium, nog steeds een grote aantrekkingskracht op het publiek heeft. 'Als hij nu een nieuwe show aankondigt, zijn alle tickets gelijk weg. Ik denk dat het zo weer uitverkoopt', voorspelt ze.

De precieze timing en vorm van een eventuele comeback zijn echter nog onbekend. Marco Borsato sprak recentelijk voor het eerst openlijk over de zware periode die hij achter de rug heeft. In een eerder fragment gaf hij aan te voelen dat het publiek hem weer op het podium wil hebben, maar uitte hij tegelijkertijd twijfels over zijn eigen vocale capaciteiten na deze periode.





