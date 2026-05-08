David Attenborough viert 100e verjaardag met optreden en Koninklijke felicitatie

Op vrijdagavond 9 oktober vierde de Britse documentairemaker David Attenborough zijn 100e verjaardag bij een bijzondere live-uitzending op de Royal Albert Hall in Londen. Tijdens de show traden artiesten op en waren speciale gasten aanwezig. Attenborough vertoonde videoboodschappen van acteurs en muzikale sterren, maar de opmerkelijkste kwam van Koning Charles. De Britse vorst schrijft een verjaardagskaart aan Attenborough, die met behulp van diverse dieren bij hem bezorgd wordt.

Tijdens de avond zat Sir David Attenborough naast Prins William. De kroonprins prees Attenborough om zijn verdiensten.

'Het is een zeldzaam voorrecht om een eeuw van leven te vieren,' zei William, 'maar het is nog zeldzamer wanneer die persoon de manier waarop we naar ons enige thuis kijken, planeet Aarde, heeft veranderd. ' Tijdens de verjaardagsshow werden een reeks videoboodschappen vertoond van acteurs onder wie Judi Dench, Kate Winslet en Leonardo DiCaprio. Ook muzikale sterren zoals Nile Rodgers en Hans Zimmer spraken in een video vol lof over Attenborough. Maar de opvallendste videoboodschap kwam van Koning Charles.

In de video van vier minuten schrijft de Britse vorst een verjaardagskaart aan Attenborough, die met hulp van verschillende dieren bij hem werd bezorgd. Een van de hoofdrolspelers is Moley, de hond van koningin Camilla





