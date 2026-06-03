Datalek bij gevangenis Vught: Muhammed S. kreeg onterecht toegang tot strafdossier Saïd R. in Marengoproces

Tijdens de voorbereiding van zijn eigen strafzaak kreeg verdachte Muhammed S. per abuis toegang tot het geheime strafdossier van Saïd R., een andere verdachte in het-liquidatieproces Marengo. Het incident, veroorzaakt door een datalek in de gevangenis van Vught, roept vragen op over de digitale beveiliging van gevoelige justitiële informatie en deProcedureleكوستن voor de betrokken verdachten.

In een recente ontwikkeling in het hoogspectaculaire liquidatieproces Marengo kwam naar buiten dat Muhammed S. , die zelf verdacht wordt van betrokkenheid bij de moord op Vincent Jalink in 2016, onterecht toegang kreeg tot het strafdossier van Saïd R. , een verdachte in hetzelfde Marengo proces.

Deze onterechte toegang is het gevolg van een datalek bij de gevangenis in Vught, zoals Staatssecretaris Claudia van Bruggen van Justitie en Veiligheid maandag al aankondigde in een Kamerbrief. Volgens de secretaris waren bij dit datalek twee zogenaamde risicogedetineerden betrokken, waarschijnlijk doelend op Muhammed S. en Saïd R. De advocaten van beide mannen hebben nu hun bezorgdheid geuit over de ernstige gevolgen van deze inbreuk op de procedurele regels en de privacy van hun cliënten.

De gebeurtenissen ontvouwden zich tijdens de voorbereidingen van de strafzaak tegen Muhammed S., die veertien jaar cel eist voor zijn vermeende rol in de moord op Vincent Jalink. Zoals gebruikelijk kreeg hij van de gevangenis in Vught een laptop om zijn eigen strafdossier te kunnen inzien. Normaal gesproken wordt zo'n laptop tussen twee gebruikers uitgeschakeld en wordt de complete browse- en gebruikshistorie volledig gewist voordat het apparaat aan een nieuwe gedetineerde wordt uitgeleend.

In dit geval ging dit proces ernstig mis. Tot zijn grote verbazing ontdekte S. bij het inloggen dat op de laptop een volledig strafdossier van het Marengoproces aanwezig was, specifiek het onderzoek met de codenaam 'Kreta'. Dit pesquisaardocument betrof het onderzoek naar de moord op Ranko Scekic, die in 2016 in Utrecht werd vermoord. Het dossier was blijkbaar bedoeld voor Saïd R., die wordt beschouwd als een cruciale figuur in het Marengoproces.

Zodra Muhammed S. het vreemde dossier zag, contactte hij onmiddellijk zijn advocaat. Deze adviseerde hem direct de gevangenisdirectie op de hoogte te stellen van deze onterechte blootstelling aan gevoelige, voor hem niet bestemde informatie. De gevangenis werd ingelicht en heeft het incident erkend. De advocaat van Saïd R. verklaarde dat zijn cliënt eveneens getroffen is door deze schending.

Hij benadrukt dat de ongewisse toegang tot het dossier van R. een ernstige schending van het vertrouwen en van de Correcte Afwikkeling van Justitiële Procedures betekent. Het incident roept vragen op over de beveiliging van digitale dossiers binnen de gevangenis, vooral wat betreft de behandeling van zogenaamde 'hoogrisicogedetineerden' wier zaken bijzonder gevoelig zijn. Saïd R. is een centrale figuur in het Marengoproces, een grootschalig onderzoek naar een reeks liquidaties vermoedelijk geëxecuteerd door het criminele netwerk rond Ridouan Taghi.

Volgens de aanklacht en kroongetuigen, met name Nabil B., was R. de rechterhand van Taghi. Zijn taak was het aansturen van zogenaamde 'spotters' -观察员 die de dagelijkse routines van potentiële slachtoffers in de gaten hielden - en het doorgeven van die verzamelde informatie aan Taghi, waarna de liquidaties zouden worden uitgevoerd.

Het Openbaar Ministerium kwalificeerde R. als een 'meedogenloze moordenaar' en eiste gisteren opnieuw levenslang voor hem, ook vanwege zijn betrokkenheid bij de moord op Ranko Scekic in 2016, hetzelfde dossier dat per ongeluk aan Muhammed S. is getoond. De combining van deze ongecontroleerde toegang tot gevoelige informatie en de harde eisen van het OM onderstrepen de complexiteit en de hoge spanningen binnen dit historische proces.

Het Ministerie van Justitie moet nu uitleggen hoe een dergelijk datalek mogelijk was en welke maatregelen er worden genomen om een herhaling te voorkomen, terwijl de verdediging waarschijnlijk zal pleiten voor een verwijl of schending van het recht op een eerlijk proces ten aanzien van de betrokken verdachten





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