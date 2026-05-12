Op verschillende plekken in Drenthe lijken deze dagen gewapende plekken, zoals bekenvelden, weilanden en graslanden. Dit wordt veroorzaakt door dasen, die wildcamera's hebben gevangen. Philip Wildevuur, een galeriehouder, zegt dat hij nieuwe dasen heeft ontdekt in tuinen in Hooghalen.

Pauline Arends, boswachter in Hooghalen en lid van de Dassenwerkgroep Drenthe, legt uit dat de grond toe Tuscaloosa vrij vochtig is, waardoor dassen naar de vasteland trekken. Ze hebben ook meer voedsel nodig, want de regenwormen gaan in de grond kruipen en de larven van de langpootmug en de meikevers kunnen wat moeilijker worden gevonden. Dit komt omdat het zo droog is dat de proef periode weinig vochtig blijft.

Arends probeert deze situatie een positieve kant te geven, omdat wild uit de lucht is en omdat de bestrijding van emelten door dassen kleine gaten maakt, waardoor het grasmat wordt bewaard. Maar de droogte vormt grote bedreigingen voor dasen, met dodelijke berichtverzoeken over deze dieren.





