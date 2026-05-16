Daphne Schouten, fan van Harry Styles, bezoekt alle tien concerten in Amsterdam en Londen

Daphne Schouten, een 24-jarige studente uit Helmond, is een fervente fan van de Engelse zanger Harry Styles. Ze heeft inmiddels al zeventien concerten van hem bezocht en heeft besloten om alle tien concerten van de tour in Amsterdam te bezoeken en daarna nog drie shows in Londen te volgen.

Daphne Schouten, een 24-jarige studente uit Helmond, is een fervente fan van de Engelse zanger Harry Styles . Ze is al sinds 2010 een fan en heeft inmiddels al zeventien concerten van hem bezocht, niet alleen in Nederland maar ook in Frankrijk, Engeland, Italië en Duitsland.

Ze heeft besloten om alle tien concerten van de tour in Amsterdam te bezoeken en daarna nog drie shows in Londen te volgen. Daphne beschrijft Harry als een voorbeeld voor haar en vindt zijn muziek en persoonlijkheid heel goed. Ze heeft er een sport van gemaakt om zo goedkoop mogelijk kaartjes te scoren, zoals door buitenlandse fans die hun tickets verkopen omdat vliegtickets en hotels zo duur zijn geworden. Daphne kiest vaker voor zitplekken omdat die goedkoper zijn dan staanplaatsen.

Gemiddeld betaalt ze zo'n 100 euro per dag voor de dertien shows. Haar omgeving kijkt niet meer op van haar liefde voor Harry, en haar moeder is zelfs fan geworden. Daphne is niet bang dat de show na vijf keer zal vervelen, omdat Harry veel afwisseling heeft in zijn shows en het publiek elke avond anders benadert





