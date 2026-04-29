Danny Verbeek nadert afscheid bij FC Den Bosch: 'Nog één kans op mijn droom'

Clublegende Danny Verbeek staat aan de vooravond van zijn afscheid als profvoetballer bij FC Den Bosch. De play-offs bieden nog een laatste kans om zijn droom – promotie naar de Eredivisie – te verwezenlijken. De eerste wedstrijd tegen Almere City staat woensdagavond op het programma.

Het afscheid van Danny Verbeek , een ware clubheld van FC Den Bosch, nadert met rasse schreden. Na dit seizoen beëindigt de 35-jarige Verbeek zijn succesvolle carrière als profvoetballer.

De exacte timing van dit afscheid hangt af van de prestaties van FC Den Bosch in de huidige play-offs. Woensdagavond staat de eerste confrontatie in deze cruciale fase op het programma, tegen Almere City. De emoties liepen al hoog op tijdens de laatste thuiswedstrijd in De Vliert, waar Verbeek uitgebreid in het zonnetje werd gezet.

Zijn dochters mochten het wisselbord bedienen, een moment dat hem zichtbaar raakte, en na afloop stroomden de felicitaties en bedankjes van medespelers, vrienden en supporters binnen. Verbeek beschrijft het moment met het wisselbord als bijzonder emotioneel: 'Toen de kleintjes met dat bord omhoog stonden, had ik het wel even zwaar. Dat er zoveel mensen moeite hebben gedaan voor mij, maakt mij heel erg trots.

' Zijn voetbalcarrière omvat naast FC Den Bosch ook periodes bij Standard Luik, FC Utrecht, NAC Breda en De Graafschap. Echter, in Den Bosch heeft hij een onuitwisbare indruk achtergelaten en wordt hij beschouwd als een absolute legende. Het is een zeldzaamheid geworden dat spelers zo lang verbonden blijven aan één enkele club. Verbeek erkent dit zelf ook: 'Het wordt steeds minder inderdaad.

' Hij reflecteert op zijn loopbaan en geeft toe dat hij wellicht in het verleden andere keuzes had kunnen maken, zowel sportief als financieel. 'Maar uiteindelijk lag mijn gevoel altijd hier. Ik voel me hier gewaardeerd en fijn: lekker thuis.

' Tot op heden heeft Verbeek al 268 wedstrijden voor FC Den Bosch gespeeld en hij koestert de hoop om daar nog acht aan toe te voegen. Dit zou betekenen dat de club de finale van de play-offs bereikt, met als inzet een plek in de Eredivisie. De komende week staat in het teken van de play-offs. Woensdagavond begint de tweestrijd tegen Almere City, gevolgd door de return in Almere aanstaande zaterdag.

Als FC Den Bosch deze horde neemt, wacht in de tweede ronde De Graafschap. Verbeek is vastbesloten om zijn grootste droom te verwezenlijken: promotie naar de Eredivisie met FC Den Bosch.

'Uiteindelijk heb ik altijd gezegd: mijn grootste voetbaldroom is om met Den Bosch te promoveren. Ik heb nog één kans.

' Hij fantaseert al over het scenario waarin hij de winnende goal scoort in de finale. 'Het maakt mij niet uit hoe. ' Zelfs als FC Den Bosch erin slaagt de Eredivisie te bereiken, zal Verbeek zijn afscheid van het profvoetbal aankondigen. Hij geeft aan dat hij al tijdens de voorbereiding voelde dat zijn lichaam niet meer volledig meewerkte.

'Net na de voorbereiding kreeg ik al het gevoel dat het niet helemaal goed meer ging. En na een tijdje dacht ik ook: het is goed zo. Ik stop sowieso. Ik wil ook niet bij een andere club dan Den Bosch afsluiten.

' Terzijde, het is bekend geworden dat de broer van Dick en Alfred Schreuder de nieuwe trainer van FC Den Bosch zal worden, wat een nieuwe fase inluidt voor de club





omroepbrabant / 🏆 14. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Den Bosch Danny Verbeek Play-Offs Promotie Eredivisie

United States Latest News, United States Headlines

