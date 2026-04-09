Danny Makkelie Opnieuw Geselecteerd voor WK als Scheidsrechter

Danny Makkelie is door de FIFA geselecteerd om te fluiten op het WK 2026 in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Dit wordt zijn tweede WK als scheidsrechter, met Rob Dieperink en Dennis Higler als VAR. Een bijzondere prestatie die de waardering voor Makkelies vaardigheden onderstreept.

Rob Dieperink en Dennis Higler, cruciale leden van het team, zullen als VAR (Video Assistant Referee) optreden, waardoor de besluitvorming op het veld wordt ondersteund met behulp van videobeelden. De scheidsrechterscommissie van de FIFA maakte vandaag officieel de selectie van officials bekend voor de eindronde, waarmee de weg vrij is voor de wedstrijdleiding om zich voor te bereiden op de belangrijke taken die hen te wachten staan. De assistenten Hessel Steegstra en Jan de Vries, vaste partners van Makkelie, reizen eveneens mee naar het WK, waarmee de vertrouwde en succesvolle samenwerking binnen het team wordt gecontinueerd. De selectie van Makkelie is een erkenning van zijn jarenlange toewijding en expertise in het leiden van voetbalwedstrijden op het hoogste niveau, wat zowel voor hemzelf als voor het Nederlandse voetbal een belangrijke mijlpaal is. De KNVB en de Nederlandse voetballiefhebbers kunnen trots zijn op deze prestatie.\Voor Makkelie, die 43 jaar oud is, wordt het WK in 2026 zijn tweede als scheidsrechter. Hij maakte zijn WK-debuut vier jaar geleden in Qatar, waar hij cruciale wedstrijden leidde en indruk maakte op de internationale voetbalgemeenschap. In 2018 was hij al aanwezig op het WK in Rusland, maar toen als VAR. Zijn ervaring op grote toernooien is echter aanzienlijk groter, met deelnames aan zowel het EK van 2021 als het recentere EK van 2024. Dit maakt het WK 2026 zijn vijfde eindtoernooi, wat duidt op een consistente aanwezigheid en betrouwbaarheid in de elite van de internationale arbitrage. Tijdens het WK in Qatar kwam Makkelie twee keer in actie tijdens de groepsfase. Hij floot de wedstrijd tussen Spanje en Duitsland, die eindigde in een gelijkspel van 1-1, en was tevens de scheidsrechter bij de wedstrijd tussen Polen en Argentinië, die eindigde in een 0-2 overwinning voor Argentinië. In de knock-outfase kreeg hij geen wedstrijden toegewezen, maar zijn aanwezigheid in de groepsfase toont zijn waarde en de erkenning van zijn vaardigheden. Zijn vermogen om om te gaan met de druk en de complexiteit van wedstrijden op dit niveau maakt hem een waardevolle aanwinst voor het WK. Dit is wederom een bewijs van zijn internationale status.\Makkelie reageerde opgetogen op de website van de KNVB. Hij gaf aan dat de selectie voor het WK een geweldige prestatie is. Hij benadrukte dat een mondiaal eindtoernooi het allerhoogste is wat een scheidsrechter kan bereiken. De eer om opnieuw op dit niveau te mogen fluiten is enorm. Raymond van Meenen, manager scheidsrechterszaken betaald voetbal bij de KNVB, uitte eveneens zijn trots. Hij benadrukte de bijzonderheid van de selectie van Makkelie en zijn team voor de tweede keer voor een WK, vooral gezien de grote internationale concurrentie. De selectie is een erkenning van de jarenlange inzet en het harde werk van Makkelie en zijn team. Het is niet alleen een persoonlijke prestatie, maar ook een eer voor het Nederlandse voetbal. De KNVB en de Nederlandse voetballiefhebbers kunnen trots zijn op deze uitzonderlijke prestatie. De continuïteit en ervaring van Makkelie op de grootste podia van het voetbal zijn van onschatbare waarde voor de sport in Nederland en daarbuiten. Zijn selectie is een inspiratiebron voor jonge scheidsrechters en toont aan dat hard werken en toewijding leiden tot succes





