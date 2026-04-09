Danny Makkelie opnieuw geselecteerd voor WK 2026 als scheidsrechter

Danny Makkelie is opnieuw geselecteerd om als scheidsrechter deel te nemen aan het WK 2026. Dit wordt zijn derde WK, waarvan zijn tweede keer als hoofd scheidsrechter. Rob Dieperink en Dennis Higler zijn geselecteerd als VAR's.

Danny Makkelie is opnieuw geselecteerd om als scheidsrechter af te reizen naar het Wereldkampioenschap (WK). De ervaren arbiter bereidt zich voor op zijn derde WK, waarvan dit zijn tweede keer is als scheidsrechter op het veld. Dit nieuws is bevestigd door de KNVB. Net als bij de WK-edities van 2022 en 2018 is Makkelie uitverkoren voor deelname. Tijdens het toernooi in Rusland in 2018 fungeerde hij als VAR, maar in Qatar, tijdens het WK van 2022, floot hij al twee wedstrijden.

Ditmaal heeft de FIFA bekendgemaakt dat hij wederom mag afreizen. Makkelie zal dit realiseren in samenwerking met zijn assistent-scheidsrechters Hessel Steegstra en Jan de Vries. In een reactie aan de KNVB, na de bekendmaking van zijn selectie, sprak Makkelie zijn enthousiasme uit. 'Het is fantastisch dat we geselecteerd zijn voor het WK,' aldus Makkelie. 'Een mondiaal eindtoernooi is het ultieme doel dat je als scheidsrechter kunt bereiken. Om opnieuw te worden aangewezen om daar wedstrijden te leiden, is een enorme eer.' Hij benadrukte verder zijn trots op zijn team. 'We hebben hier de afgelopen vier jaar met elkaar heel hard voor gewerkt. Dat is iets wat we moeten blijven doen. Eerst willen we het seizoen goed afsluiten, daarna focussen we op het WK.' Makkelie zal de enige actieve Nederlandse scheidsrechter zijn die aanwezig is op het WK 2026. Hij is tevens de twaalfde scheidsrechter in de geschiedenis die is geselecteerd om wedstrijden op een WK te leiden. Daarnaast zullen er twee Nederlandse VAR's meereizen naar het toernooi, dat wordt georganiseerd in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Rob Dieperink en Dennis Higler zijn beiden door de FIFA aangewezen om als VAR actief te zijn tijdens het WK.





