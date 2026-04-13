Danny Makkelie fluit finale KNVB Beker AZ - NEC

Danny Makkelie is aangewezen als scheidsrechter voor de finale van de Eurojackpot KNVB Beker tussen AZ en NEC. De wedstrijd wordt gespeeld in de Kuip en is de 107de editie van het bekertoernooi. Makkelie heeft eerder ervaring met bekerfinales en zal ook dit jaar door de FIFA worden ingezet op het Wereldkampioenschap. Er worden ook on-field announcements gebruikt om VAR-beslissingen toe te lichten.

Danny Makkelie is aangewezen om de finale van de Eurojackpot KNVB Beker tussen AZ en NEC te leiden. De KNVB heeft dit bekendgemaakt via de officiële kanalen, wat betekent dat Makkelie opnieuw een belangrijke rol krijgt in het Nederlandse voetbal. Dit is een blijk van waardering voor zijn ervaring en kwaliteiten als scheidsrechter.

De finale, die komende zondagavond in de Kuip wordt gespeeld, is een cruciale wedstrijd voor beide teams en de aanstelling van Makkelie benadrukt het belang van deze confrontatie. De fans en spelers zullen hopen op een eerlijke en soepele wedstrijd, geleid door een ervaren arbiter. Er staat veel op het spel, niet alleen de beker zelf, maar ook de eer en de kans om deel te nemen aan de Europese competities. De druk zal enorm zijn, zowel op de spelers als op de scheidsrechter, maar Makkelie heeft al bewezen dat hij met deze druk om kan gaan.

Makkelie heeft een indrukwekkende staat van dienst als scheidsrechter en heeft al meerdere keren eerder de bekerfinale geleid. Hij heeft al drie keer eerder in zijn carrière de bekerfinale mogen fluiten. Zo stond hij al eerder op het veld tijdens de finales van 2007 (AZ – Vitesse), 2022 (Ajax – PSV) en 2025 (AZ – Go Ahead Eagles). Dit toont zijn ervaring en expertise in het leiden van cruciale wedstrijden. Zijn aanstelling voor deze finale is dan ook geen verrassing en getuigt van het vertrouwen dat de KNVB in hem heeft.

De 43-jarige arbiter is ook door de FIFA geselecteerd om deel te nemen aan het Wereldkampioenschap voetbal in Noord-Amerika komende zomer, waar hij eveneens wedstrijden zal leiden. Dit onderstreept zijn internationale reputatie en bevestigt zijn status als een van de beste scheidsrechters ter wereld. De KNVB heeft tevens de assistenten bekendgemaakt die Makkelie zullen bijstaan: Hessel Steegstra en Jan de Vries zullen als assistent-scheidsrechters fungeren, terwijl Allard Lindhout de rol van vierde official vervult. Rop Dieperink en Robin Hensgens zijn verantwoordelijk voor de VAR-beoordelingen. Deze samenstelling van het team zorgt ervoor dat de wedstrijd in goede banen kan worden geleid. De VAR-technologie zal een belangrijke rol spelen bij het nemen van beslissingen, en de ervaring van het team zal helpen bij het minimaliseren van controverse.

Een interessant aspect van de finale is de introductie van on-field announcements. Tijdens de wedstrijd zullen er korte uitleg van de arbiter worden gegeven over VAR-checks, die zowel in het stadion als op televisie te horen zullen zijn. De KNVB wil hiermee meer duidelijkheid geven over de totstandkoming van VAR-beslissingen, om de transparantie te vergroten en de fans beter te informeren. Het is nog niet zeker of deze aanpak volgend seizoen gecontinueerd wordt. Na dit seizoen zal er een evaluatie plaatsvinden om te beslissen of de on-field announcements definitief worden ingevoerd. De reacties van spelers, coaches en fans zullen hierbij een belangrijke rol spelen.

De implementatie van deze technologie en communicatiemethode laat zien dat de KNVB voortdurend zoekt naar manieren om de kwaliteit van het voetbal te verbeteren. De finale van de KNVB Beker, die dit jaar alweer de 107de editie viert, belooft een spannende wedstrijd te worden met Makkelie aan het roer. Dit zal de beleving van de wedstrijd voor de fans verder verhogen en de spanning ten goede komen. Er zijn in het kader van het voetbalspel veel beslissingen te nemen en het is een eerlijke zaak dat Makkelie de wedstrijd fluit





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Correia clasht met Makkelie: 'Dat vond ik een hele rare reactie, moet hij weten'Anthony Correia is na de 4-1 nederlaag van Telstar op bezoek bij FC Utrecht. Volgens de oefenmeester werd zijn team benadeeld bij de 2-1 van de thuisploeg, wat een grote impact had op de mentale gesteldheid van zijn team.

Read more »

'Een compleet raadsel, lijkt alsof de VAR bij Makkelie niet op de lijn mag komen'Anco Jansen heeft met verbazing gekeken naar het optreden van scheidsrechter Danny Makklie tijdens FC Utrecht - Telstar (4-1). Bij een 2-1 tussenstand begin Matisse Didden een flinke overtreding op Tyrese Owusu, maar de arbiter besloot niet eens te fluiten.

Read more »

Danny Buijs geschokt door afmelding Luka Tunjic; vermoedt invloed contractsituatieTrainer Danny Buijs van Fortuna Sittard is verbaasd over het plotselinge vertrek van Luka Tunjic. De trainer vermoedt dat de contractsituatie van de middenvelder hier iets mee te maken heeft.

Read more »

Chery beklaagt zich over paspoortkwestie en blikt vooruit op KNVB BekerfinaleTjaronn Chery spreekt zich uit over de impact van de paspoortkwestie, zijn afwezigheid bij NEC en zijn verwachtingen voor de aankomende KNVB Bekerfinale tegen AZ.

Read more »

Danny Makkelie fluit bekerfinale AZ - NECDanny Makkelie is aangewezen om de bekerfinale tussen AZ en NEC te leiden. Het is niet de eerste keer dat de ervaren scheidsrechter een bekerfinale fluit, en komende zomer is hij ook actief op het WK.

Read more »

52 scheidsrechters, één Nederlander: deze mannen en vrouwen fluiten het WKDe FIFA heeft de scheidsrechters voor het WK 2026 bekendgemaakt. Bekijk hier alle arbiters, met onder meer Danny Makkelie als Nederlandse vertegenwoordiger.

Read more »