Danny Buijs geschokt door afmelding Luka Tunjic; vermoedt invloed contractsituatie

Trainer Danny Buijs van Fortuna Sittard is verbaasd over het plotselinge vertrek van Luka Tunjic. De trainer vermoedt dat de contractsituatie van de middenvelder hier iets mee te maken heeft.

Danny Buijs is verbijsterd over het plotselinge vertrek van Luka Tunjic , de middenvelder van Fortuna Sittard . De trainer van de Limburgse club vermoedt dat de reden voor het afmelden van de speler te vinden is in zijn contractsituatie. \'Hij meldt zich af, begint Buijs in een interview met ESPN voor de wedstrijd tegen NAC Breda, die eindigde in 1-1. 'Met wat? Ja? Hij geeft aan dat hij niet inzetbaar is. Hij heeft de afgelopen dagen getraind en gespeeld.

En van de ene op de andere dag zegt hij dat hij niet meer kan trainen of spelen en ze zijn verdwenen.' Tunjic heeft nog een contract dat afloopt aan het einde van dit seizoen bij Fortuna. Michael Ballack, 98-voudig Duits international en voormalig speler van Chelsea en Bayern München, is de zaakwaarnemer van de Kroatische middenvelder. Buijs erkent dat de situatie sterk neigt naar werkweigering. 'Er zitten ook allemaal mensen omheen tegenwoordig. Het is soms verbazingwekkend waar je mee te maken krijgt. De groep is wat kleiner, maar we hebben alsnog een geweldige groep.' 'Ik vermoed dat hij in Duitsland is', vervolgt Buijs als er gevraagd wordt waar de twintigjarige middenvelder zich momenteel bevindt. 'Maar ik moet je ook eerlijk zeggen dat ik het snel naast me neerleg. Ik wil mijn tijd en energie stoppen in de jongens die hier zijn. Dat is het allerbelangrijkste. Dat andere is voor andere mensen binnen de club.' \'Van binnen vreet het wel. Ik vind dat zaakwaarnemers tegenwoordig echt een belangrijke rol innemen richting een speler', vervolgt de oefenmeester zijn verhaal. 'Clubs betalen ook netjes op tijd salarissen. Daar mag je dingen voor terugverwachten, maar je moet ook dingen teruggeven. Dat is soms nog wel eens uit balans. Er is een onderdeel in de voetballerij wat niet prettig is. Het gaat om belangen en financiën. En dan spelen er zoveel dingen achter de schermen en dat is wel eens vervelend.' De onverwachte afwezigheid van Tunjic heeft niet alleen de aandacht getrokken vanwege de timing, maar ook vanwege de prominente rol van zijn zaakwaarnemer, Michael Ballack. De situatie roept vragen op over de relatie tussen spelers, zaakwaarnemers en clubs, en de soms complexe belangen die in het moderne voetbalspel een rol spelen. Buijs, die duidelijk teleurgesteld is over de situatie, benadrukt de noodzaak om zich te concentreren op de spelers die wel bereid zijn zich volledig in te zetten voor de club. De onzekerheid rondom de toekomst van Tunjic werpt een schaduw over het team, maar Buijs lijkt vastbesloten om de focus te behouden op de prestaties op het veld.\De gebeurtenissen rondom Luka Tunjic en Fortuna Sittard onderstrepen de uitdagingen waarmee clubs tegenwoordig te maken hebben, in een voetbalwereld die steeds meer wordt beïnvloed door financiële belangen en de rol van zaakwaarnemers. De reactie van Danny Buijs weerspiegelt de frustratie die kan ontstaan wanneer spelers zich plotseling terugtrekken, en de worsteling om de juiste balans te vinden tussen het behartigen van de belangen van de club en het respecteren van de rechten van de spelers. De situatie zal ongetwijfeld de nodige gesprekken binnen de club teweegbrengen, en mogelijk ook invloed hebben op de manier waarop Fortuna Sittard in de toekomst omgaat met contractonderhandelingen en de rol van zaakwaarnemers. Het is nu afwachten hoe de situatie zich verder ontwikkelt en welke impact dit zal hebben op de prestaties van het team in de komende wedstrijden





