Danny Blind over de terugkeer van Daley naar Ajax: 'Girona wil verlengen'

Danny Blind geeft een update over de mogelijke terugkeer van zijn zoon Daley naar Ajax. Girona is echter ook geïnteresseerd in een contractverlenging, waardoor de situatie complex is.

Danny Blind heeft zondagmiddag enig licht geworpen op de toekomst van zijn zoon, Daley Blind , en de mogelijkheid van een terugkeer naar Ajax . De speculaties over een transfer naar Amsterdam namen toe nadat Ronald de Boer zaterdag suggereerde dat Daley Blind zelf oren had naar een terugkeer bij zijn oude club.

Blind, wiens huidige contract bij Girona nadert tot het einde van de looptijd, heeft inmiddels een indrukwekkende 107 wedstrijden gespeeld voor de Catalaanse club sinds zijn overstap in 2023. De Boer benadrukte dat Daley een terugkeer wel zag zitten, maar tegelijkertijd waarschuwde hij voor een mogelijke reserverol binnen de selectie van Ajax. De concurrentie op zijn positie is immers groot, met Youri Baas die momenteel een sterke indruk maakt.

De uitspraken van Danny Blind senior lijken echter een iets minder rooskleurig beeld te schetsen voor de Ajax-fans die hopen op een terugkeer van de ervaren verdediger. Hij gaf aan dat Girona actief bezig is met het aanbieden van een contractverlenging, wat suggereert dat de club hem graag wil behouden. Echter, de situatie in Spanje is complex en de sportieve prestaties van Girona zullen een cruciale rol spelen in de uiteindelijke beslissing.

Blind senior legde uit dat de competitie in Spanje uiterst spannend is. Een paar overwinningen kunnen Girona een ticket voor Europees voetbal opleveren, terwijl een paar nederlagen hen zelfs in de degradatiezone kunnen brengen. Deze onzekerheid maakt het voor Daley Blind lastiger om een definitieve beslissing te nemen over zijn toekomst.

Girona zal ongetwijfeld proberen om hem te overtuigen om te blijven, maar de sportieve uitkomst van de komende wedstrijden zal van grote invloed zijn op hun aanbod en Daley’s bereidheid om te blijven. Danny Blind benadrukte dat hij verder geen details over de onderhandelingen kon of wilde delen. Ondanks de complexiteit van de situatie gaf Danny Blind toe dat hij als vader een terugkeer van zijn zoon naar Ajax wel mooi zou vinden.

Hij erkende echter dat Daley als professionele voetballer zelf de beste beslissing moet nemen, rekening houdend met zijn eigen ambities en de sportieve mogelijkheden. Als Girona erin slaagt om in de Spaanse competitie te blijven, zou hij het prima vinden als Daley daar zou blijven spelen. Hij benadrukte dat Daley, ondanks zijn leeftijd van 36 jaar, nog steeds in uitstekende fysieke conditie verkeert en geen plannen heeft om te stoppen met voetballen.

Danny Blind senior beschreef Daley als superfit en zag geen tekenen van een afnemende fysieke gesteldheid. Hij erkende dat Daley misschien niet de snelste speler is, maar dat zijn algehele fitheid en ervaring hem tot een waardevolle speler maken. Hij gaf aan dat hij Daley geen direct advies geeft over zijn toekomst, omdat het uiteindelijk zijn eigen carrière is en hij zelf de beslissingen moet nemen.

De situatie is dus nog steeds open en de komende weken zullen cruciaal zijn om te bepalen waar Daley Blind volgend seizoen zal spelen. De interesse van Ajax is duidelijk, maar de wensen van Girona en de sportieve situatie in Spanje spelen een belangrijke rol. Het is een complexe puzzel met verschillende factoren die in overweging moeten worden genomen.

De beslissing zal niet alleen gebaseerd zijn op sentiment, maar ook op pragmatische overwegingen en de ambitie van Daley Blind om op het hoogste niveau te blijven spelen. De fans van Ajax zullen ongetwijfeld met spanning afwachten wat de toekomst zal brengen, terwijl Daley Blind zelf de tijd neemt om alle opties zorgvuldig te overwegen en de beste keuze te maken voor zijn carrière





voetbalzonenl / 🏆 16. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Daley Blind Ajax Girona Danny Blind Contractverlenging

United States Latest News, United States Headlines

