Dani Ceballos zal Real Madrid transfervrij verlaten en Heathrow op een nieuwe club. Zowel Ajax als Real Betis zijn geïnteresseerd, maar het hoge salaris dat Ceballos verdient bij Real Madrid vormt een groot obstakel. Ajax zoekt versterking in het middenveld, maar haalbaarheid van een deal wordt in twijfel getrokken. Real Betis, zijn jeugdclub, heeft bovendien Champions League-voetbal als troefkaart.

Dani Ceballos en Real Madrid gaan transfervrij uit elkaar, zo meldt transferjournalisten Fabrizio Romano en Matteo Moretto. De 29-jarige Spaanse middenvelder zal geen onderdeel meer zijn van de plannen van trainer José Mourinho en mag zich op zoek gaan naar een nieuwe club, waarvoor de onderhandelingen over een contractontbinding in een vergevorderd stadium zijn.

Twee wichtige geïnteresseerden zijn Ajax en Real Betis. Ajax, onder leiding van coach Míchel, zou zien Ceballos te kunnen gebruiken om het middenveld meer kwaliteit, ervaring en creativiteit te geven. Real Betis, de club waar Ceballos zijn jeugd doorbracht en zijn eerste stappen in het betaalde voetbal zette, heeft naast nostalgie ook Champions League-voetbal als aantrekkingskracht. Echter, een groot struikelblok is het huidige salaris van Ceballos bij Real Madrid, dat zowel Ajax als Real Betis mogelijk niet kunnen aan.

Wel is een administratieve meevaller dat hij binnenkort transfervrij wordt, wat betekent dat een nuevo club geen transferbedrag hoeft te betalen, alleen een salaris_overeenkomst en eventueel een handTekeningbonus. Voor Ajax, waar technisch directeur Jordi Cruijff vanaf 22 juni de selectie kan herinrichten, staat een grote transformatie gepland, zowel in- als uitgaande transfers. De noodzaak om het middenveld te versterken is groot, maar de financiële haalbaarheid van een deal voor Ceballos is onzeker.

De verwachting is dat Ajax actief zal zijn op de markt, maar of Ceballos een realistische doelwitt is, valt te betwijfelen vanwege het salarisdemanda. Real Betis lijkt op papier een logischere bestemming vanwege de band met de speler en het spelen van de Champions League





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