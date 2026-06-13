Damián van der Vaart lacht om verhaal over kroegbezoek met Wesley Sneijder en zoon

Damián van der Vaart reageert op het verhaal van zijn vader Rafael over een gezamenlijk kroegbezoek met Wesley Sneijder en diens zoon. Hij vertelt dat het idee spontaan ontstond en geeft toe dat hij zich niet thuis voelde in de kroeg, alleen water en cola drinkend.

Damián van der Vaart heeft met een grote glimlach gereageerd op het verhaal dat zijn vader uit de doeken heeft gedaan. Rafael van der Vaart vertelde eerder dat hij samen met Wesley Sneijder en diens zoon op stap was gegaan.

Het idee ontstond spontaan, laat Van der Vaart weten. In de podcast Wes & Raf van Ziggo Sport onthulde de voormalig international dat hij, Wesley Sneijder en diens zoon een avondje uit waren geweest. Het trio stuurde vanuit het Amsterdamse café De Bastille een vrolijke foto naar Rafael van der Vaart nadat hun zonen tegen elkaar hadden gespeeld. Volgens Damián, de zoon van Rafael, ontstond het idee volledig spontaan.

Hij vertelt: 'Ik ben er helemaal niet van. Ik ga meestal lekker naar huis, maar het seizoen was voorbij. Wesley en Jessey zeiden: "Ga je ook gezellig mee?

" Dat was ook met de rest van hun familie en dus vond ik het wel leuk om mee te gaan voor een keertje. ' Damián van der Vaart, die zelf als voetballer actief is bij Ajax, geeft toe dat hij zich niet altijd thuis voelde in de kroegomgeving. Hij lacht: 'Ik hou er helemaal niet van.

' Op de vraag of hij wist wat hij moest doen in de café, reageert de twintigjarige met een lach. 'Ik stond een beetje te praten met Jessey en verder niet zoveel, moet ik eerlijk zeggen. Ik drink totaal niet, dus gewoon water en cola', besluit hij. Dit geeft een inkijkje in het persoonlijke leven van de Van der Vaart-familie en hoe een eenvoudige avond uit met vrienden soms tot verhalen leidt die door de media worden opgepikt.

De meningen over dit verhaal zijn verdeeld. Sommigen vinden het een leuk voorbeeld van hoe voetballers hun privéleven combineren met hun beroep, terwijl anderen vraagtekens zetten bij de beslissing van de jonge Van der Vaart om mee te gaan naar een café. Feit is dat de avond, die aanvankelijk een low-key bijeenkomst was, via de podcast van zijn vader toch nog aandacht kreeg. Het verhaal nuanceert het beeld dat soms ontstaat over de levensstijl van professionele sporters.

Damián laat duidelijk zijn dat hij zich niet aanpast aan een dru





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Damián Van Der Vaart Rafael Van Der Vaart Wesley Sneijder Ajax Ziggo Sport Podcast De Bastille Kroegbezoek Voetbal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Sneijder en Van der Vaart dromen over samenwerking: 'Hij hoofdcoach, ik assistent'Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart hebben onderling plannen gemaakt hoe de twee zouden werken als zij samen het trainersvak zouden instappen. Sneijder zou de rol van hoofdcoach vervullen, terwijl Van der Vaart zich meer ziet als assistent-trainer.

Read more »

Rafael van der Vaart kritisch over trainerskwaliteiten van John HeitingaRafael van der Vaart heeft een kritische kijk op de trainerskwaliteiten van John Heitinga. Volgens de oud-international is Heitinga een uitstekende veldtrainer, maar heeft hij moeite met het overbrengen van zijn ideeën.

Read more »

Nieuw evenement op zondag voor TT in Assen: historische motortentoonstelling en live uitzendingAssen bereidt zich voor op de TT-festiviteiten met een nieuwe invulling van de zondag voorafgaand aan de race. In plaats van racen wordt er een historische motortentoonstelling gehouden op de pontons van De Vaart, met een beursachtige sfeer en een live uitzending van de Grand Prix van Tsjechië. Dit na het eerder geplande incident met de TT Brommersprint twee jaar geleden. Festivaldirecteur Jan Gerbrand Krol is enthousiast over de plannen, maar realistische over het aantal bezoekers ten opzichte van het vorige jubileumjaar.

Read more »

Dijkshoorn bekijkt iconische foto's: Edgar, Wesley kopt en een gevechtVI-columnist Nico Dijkshoorn belicht in de aanloop naar en tijdens het WK op eigen wijze iconische foto’s.

Read more »