Daley Blind: 'Assist op zweefduik van Van Persie was levensveranderend'

Daley Blind heeft zijn carrière bij Ajax en Manchester United beëindigd. Hij was een belangrijke speler in de ploeg van Louis van Gaal en heeft veel successen behaald. De verdediger is nu 36 jaar oud en heeft besloten om zijn loopbaan te beëindigen.

Voor Daley Blind was zijn assist op de zweefduik van Robin van Persie 'levensveranderend' geweest. Dat vertelt de 36-jarige verdediger. Hij refereert aan de wereldberoemde doelpunt van het WK 2014 tegen Spanje.

'Het gaat de wereld rond, je krijgt zo'n aanzien door zo'n pass. En mijn tweede assist, volgens mij op Arjen Robben.

' Blind speelde op dat moment nog voor Ajax, maar vertrok na het WK naar Manchester United. 'Zo'n WK überhaupt kan levensveranderend zijn, maar één wedstrijd denk ik ook wel. ' Zijn vader Danny Blind was ook aanwezig. 'Doordat hij ging, moest ik thuisblijven', vertelt hij over Daley's vertrek naar United.

'Louis vroeg of ik meeging. Ik zei: '24/7 met mijn zoon op het veld, dat lijkt me niet goed voor hem.

' Na het Fluitsignaal met Ronald de Boer over Oranje, het WK van '98, de kansen van Nederland op het komende WK én de impact van échte support! Daley Blind heeft zijn carrière bij Ajax en Manchester United beëindigd. Hij was een belangrijke speler in de ploeg van Louis van Gaal en heeft veel successen behaald. De verdediger is nu 36 jaar oud en heeft besloten om zijn loopbaan te beëindigen





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