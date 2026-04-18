Dalen breidt drinkwaterproductie uit met focus op zekerheid en natuur

Waterbedrijf WMD investeert in een significante uitbreiding van de drinkwaterfabriek in Dalen. Naast het verhogen van de productiecapaciteit door een tweede productielijn, wordt er ook gewerkt aan een nieuw natuurgebied dat dient voor waterbeheer en het vasthouden van water. De verwachting is dat de nieuwe installaties medio 2028 operationeel zijn.

In Dalen wordt al meer dan honderd jaar drinkwater geproduceerd. Het historische pompstation uit 1914, hoewel nog aanwezig, is al jaren buiten gebruik. Sectormanager Joris Grotenhuis wijst naar het moderne gebouw ernaast. Dit is de huidige fabriek, maar deze wordt te klein. De groeiende vraag naar drinkwater vereist dat de faciliteit in Dalen uitbreidt. Op dit moment produceert de installatie in Dalen jaarlijks circa 1 miljard liter drinkwater. De vergunning staat echter een verdubbeling toe.

Waterbedrijf WMD wil deze extra capaciteit benutten door een tweede productielijn toe te voegen. Deze extra installatie zal grondwater zuiveren tot drinkwater en parallel aan de bestaande fabriek opereren. "Met deze tweede lijn verhogen we niet alleen de capaciteit", legt Grotenhuis uit, "maar verzekeren we ook de leveringszekerheid. Bij technische storingen of gepland onderhoud kan de andere lijn operationeel blijven. Dit garandeert ook voldoende aanbod tijdens piekperiodes." Grotenhuis benadrukt de noodzaak van deze uitbreiding. "Wij anticiperen altijd op de vraag van de komende tien tot twintig jaar", aldus Grotenhuis. "Drinkwater is een essentiële levensbehoefte. Wij kunnen de vraag niet ontzeggen, daarom is het cruciaal dat we voorbereid zijn." De voorbereidingen op het terrein zijn reeds zichtbaar. De ondergrond is klaargemaakt en leidingwerk is aangelegd, alles om de toekomstige bouw te versnellen. Naast de fabriek zelf, wordt ook geïnvesteerd in de omgeving om de toekomstige drinkwatervoorziening te waarborgen. Er worden vier nieuwe waterbronnen geboord om oudere bronnen te vervangen. Aan de overkant van de weg, bij de Benterdijk, wordt eveneens gewerkt aan de winning van grondwater. Dit gebied krijgt echter ook een nieuwe, ecologische functie. Voormalige landbouwgrond wordt omgevormd tot een natuurgebied waar water, biodiversiteit en klimaat samenkomen. Dit gebied zal water langer vasthouden door de aanleg van slenken, ondiepe geulen die water opvangen. Zelfs het spoelwater uit de fabriek krijgt hier een bestemming. Dit water, afkomstig van filterreiniging, wordt eerst naar een bezinkvijver geleid waar ijzerdeeltjes bezinken. Vervolgens stroomt het gezuiverde water naar de slenken, waar het langzaam in de bodem trekt. "Normaal gesproken zou dit water via sloten afgevoerd worden", zegt boswachter Peter Bartelds. "Straks blijft het hier, wat gunstig is voor de natuur." Het doel is om het oorspronkelijke landschap te herstellen, met kenmerkende heide en wilde bloemen zoals margrieten en zandblauwtjes. "We willen dat planten en dieren zich hier weer thuis voelen", aldus Bartelds. "Dit kost tijd, maar duurzame resultaten worden geleidelijk bereikt." De daadwerkelijke bouw zal na de zomer van start gaan, met de verwachting dat medio 2028 het nieuwe deel drinkwater kan produceren. Het proces is nog volop in ontwikkeling en de transformatie van het gebied zal nog enige tijd duren, maar de investering in een duurzame en zekere drinkwatervoorziening voor de toekomst is in volle gang. De nauwe samenwerking tussen waterbeheer, natuurbehoud en klimaatadaptatie is hierbij essentieel en belooft een waardevolle toevoeging aan zowel de lokale gemeenschap als het milieu te worden. De modernisering van de drinkwaterproductie in Dalen markeert een belangrijke stap in de continuïteit van de watervoorziening, rekening houdend met zowel de groeiende bevolking als de impact op het milieu. Het is een project dat laat zien hoe innovatie en duurzaamheid hand in hand kunnen gaan om essentiële voorzieningen voor de lange termijn te garanderen





Drinkwater Dalen WMD Uitbreiding Natuur

