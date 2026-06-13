Dag drie WK 2026: Braziliaanse aanval, Qatar‑Zwitserland duel en Amerikaanse logistiek

Live‑blog van de derde speeldag van het WK 2026 met focus op Braziliaanse acties, het Qatar‑Zwitserland duel, en de organisatie van 78 wedstrijden in de VS.

In dit live‑blograpport volgt u de belangrijkste gebeurtenissen rondom het Nederlands elftal en andere WK‑acties op de derde speeldag van het wereldkampioenschap voetbal 2026. Terwijl de Braziliaanse aanvalslinie hard werkt om een doelpunt te bemachtigen, presenteren zich tal van opvallende momenten.

Vinícius Júnior drukt zich uit op de linkervleugel, glijdt langs Hakimi en zet een prachtige voorzet, maar de spits van Brentford, Igor Thiago, mist de timing van zijn kopbal. Ondanks deze misser blijft de Braziliaanse druk gevaarlijk voor Marokko. De Braziliaan die bij Brentford speelt, is wellicht minder bekend, maar hij heeft dit seizoen al 22 doelpunten in de Premier League gemaakt, een aantal dat alleen door Erling Haaland (27) wordt ingehaald.

In de tweede helft biedt Marokko een solide verdedigende structuur, met Saïbari als spits en Mazraoui als linksback, terwijl Salah‑Eddine en Sofyan Amrabat van de bank komen. Bondscoach Ouahbi zet de jonge Bouaddi (18) van Lille in het middenveld, naast El Aynaoui. Voor Brazilië is Neymar nog niet fit genoeg, waardoor Vinícius Júnior en Raphinha de flanken bemannen; Raphinha speelt nu op de rechterkant, een verandering ten opzichte van zijn rol bij Barcelona, waar hij meestal links opereerde.

De confrontatie tussen Vinícius en Lamine Yamal lijkt een nieuw duel te beloven. In de wedstrijd tussen gastland Qatar en Zwitserland draait de strijd om de eerste punt van de gastheren op een WK. De Qatarese spelers vieren hun punt alsof ze al verzekerd zijn van een plaats in de volgende ronde, terwijl de Zwitserse verdediging de bal vaak wegscharrelt. Het eerste kwart eindigt relatief rustig, maar de tweede helft brengt meer actie.

Een afstandsschot van Granit Xhaka vliegt net over het doel, en later scoort Breel Embolo van Zwitserland via een penalty, waardoor de Zwitsers vroeg in de tweede helft al 0‑1 op de plaat zetten. Qatar probeert te reageren; Edmilson Junior schiet twee keer op doel, maar de Zwitserse keeper Kobel redt beide pogingen. Na een korte onderbreking, waarin spelers en officials zich kort hydrateren en blessurebehandelingen plaatsvinden, hervat Zwitserland het spel met een hoekschop.

Het tempo blijft gematigd, maar de Zwitserse ploeg houdt balbezit en probeert de gaten in de Qatarese verdediging te vinden. Terwijl de hitte in het stadion stijgt, krijgt het publiek een korte pauze, waarna de wedstrijd voortzet. Tegelijkertijd geeft de organisatie van het WK in de Verenigde Staten een indruk van de omvangrijke logistiek en veiligheid. Er worden maar liefst 78 wedstrijden gespeeld op Amerikaanse bodem, van de aftrap in Los Angeles tot de finale in het New York/New Jersey‑stadion.

Elf steden ontvangen miljoenen fans, en de autoriteiten benadrukken dat de veiligheidseisen, opgezet na eerdere Super‑Bowl‑evenementen, streng gehandhaafd worden. David Sierotowicz, korpschef in New Jersey, leidt de veiligheidsoperatie voor de finale en wijst op de complexe uitdagingen die het grootschalige evenement met zich meebrengt. Bovendien dragen debutanten hun speciale badge op de mouw, een zichtbaar symbool van hun eerste WK‑optreden.

Deze elementen, gecombineerd met de sportieve hoogtepunten op het veld, schetsen een levendig beeld van dag drie van het WK 2026





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