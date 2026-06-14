Dag 3 WK voetbal 2026: Schotland wint van Haïti, Curaçao heeft grote dromen

Op dag 3 van het WK voetbal 2026 volgen we alle ontwikkelingen rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws. Het was een teleurstellend spel van de Schotten, maar de frommelgoal van McGinn was genoeg voor drie punten. Ze wonnen van Haïti. Straks gaan we verder met Australië - Turkije, een wedstrijd die veel belofte in zich lijkt te hebben.

Op dag 3 van het WK voetbal 2026 volgen we alle ontwikkelingen rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws. Het was een teleurstellend spel van de Schotten, maar de frommelgoal van McGinn was genoeg voor drie punten.

Ze wonnen van Haïti. Straks gaan we verder met Australië - Turkije, een wedstrijd die veel belofte in zich lijkt te hebben. De fans van beide landen zijn al klaar om naar het stadion in Vancouver, Canada te gaan. Jordan Bos van Feyenoord zal voor Australië spelen, net als de Nederlandse Turken Kadioglu en Kökcü.

En natuurlijk is er ook de ster van Real Madrid, Arda Güler. Het is nog niet helemaal duidelijk of het andere talent, Yildiz, mag starten van de Italiaanse coach Montella. Bij Haïti was er bijna de gelijkmaker via Frantzdy Pierrot. De 1 meter 94 lange spits, bijgenaamd De Berg, kopte goed naar beneden, maar net naast de paal.

De tweede helft was niet best voor de Haïtianen, ook niet voor de Schotten. McGinn had nog een aardige kans, maar de middenvelder van Aston Villa is nu naar de kant. De Schotten snakken nu naar het laatste fluitsignaal. Het kleine Curaçao heeft niets te verliezen als ze zondag hun WK-debuut maken tegen Duitsland in Houston, aldus bondscoach Dick Advocaat.

Hij heeft een plan bedacht tegen de grootmacht. Hij beschikt over een fitte selectie.

"Iedereen is fit en kan spelen en iedereen ziet er fris uit. " Curaçao heeft grote dromen en zal voor geen enkele tegenstander buigen. "We zijn een klein land vergeleken met Duitsland, maar we zullen het leven voor hen moeilijk maken en een moeilijk team zijn om tegen te spelen", vertelde Advocaat. "Het komt wel eens voor dat kleine teams, amateurteams, van veel grotere teams winnen.

In Nederland gebeurt dat regelmatig.

" "Duitsland zal het dominante team zijn en daar moeten we op reageren. We gaan de ruimte gebruiken die Duitsland zal creëren (als ze aanvallen) en daarvan profiteren.

" De 78-jarige Advocaat wordt zondag de oudste coach in de WK-geschiedenis en zegt dat zijn team geen druk voelt. "We hebben niets te verliezen. Buiten ons als team zijn de verwachtingen niet zo hoog, omdat we denken dat we mensen kunnen verrassen. Gewoon hier zijn is geweldig voor de spelers en het land, maar we moeten mensen ook laten zien waar we van gemaakt zijn.

" Advocaat roemt de sfeer binnen de ploeg. "De teamgeest hier is iets dat ik nog nooit eerder heb meegemaakt", zei hij. "We hebben alles te winnen voor het eiland en het is geweldig om hier deel van uit te maken. Als je ziet wat het team heeft bereikt, ben je als coach trots.

" Marokko wil graag verder komen dan de halve finales van het WK, aldus bondscoach Mohamed Ouahbi na het 1-1 gelijkspel tegen Brazilië. De Marokkaanse fans waren overduidelijk in de minderheid in het stadion, maar dat deerde niet, volgens de trainer.

"Ik weet niet of twintig procent van de menigte Marokkaan was, maar we konden ze heel luid horen. Als het maar twintig procent was, hielden ze me voor de gek door te denken dat er nog veel meer van hen waren", zei Ouahbi.

"Ik hoop dat ze vanavond veel plezier hebben gehad bij het kijken naar een goede wedstrijd, en ik hoop dat dit zo blijft.





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