Dag 3 WK 2026: Nederlands elftal begint aan de training, Egypte zonder sterren en Kim Seung-gyu wil een mooi cadeau voor zijn dochter

Het Nederlands elftal is begonnen aan de training van vandaag. Alle 26 spelers staan op het veld en dus is ook doelman Bart Verbruggen weer van de partij. Egypte komt dit WK waarschijnlijk in actie met shirts zonder sterren. De Zuid-Koreaanse doelman Kim Seung-gyu kent mooie tijden en wil een mooi cadeau voor zijn dochter. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver moet door een blessure een streep zetten door zijn eerste optreden op dit WK. De Ghanese regering heeft in een verklaring laten weten het totaal niet eens te zijn met de beslissing van Canada om international Thomas Partey geen visum te verlenen.

In dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws op dag 3 van het WK voetbal 2026: Het Nederlands elftal is begonnen aan de training van vandaag.

Alle 26 spelers staan op het veld en dus is ook doelman Bart Verbruggen weer van de partij. Hij kampt sinds de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan met een gekneusde heup. Verbruggen moest een paar trainingen overslaan, maar hij keerde vrijdag weer terug op het veld. Egypte komt dit WK waarschijnlijk in actie met shirts zonder sterren.

Media uit het land melden dat de FIFA dit geëist heeft. Ook mag er geen gouden bedrukking te zien zijn. Op het shirt van Egypte staan normaliter zeven sterren boven het logo van de nationale voetbalbond. Deze sterren staan voor de zeven Afrikaanse titels die het land heeft gewonnen.

Er zijn meerdere landen die een of meerdere sterren op de borst hebben staan. Alleen staat dat bij hen voor het aantal gewonnen wereldtitels. De Zuid-Koreaanse doelman Kim Seung-gyu kent mooie tijden. Met enkele fraaie reddingen had hij een groot aandeel in de 2-1 zege van zijn land op Tsjechië en ook is hij recent vader geworden.

Hij kon niet bij de geboorte aanwezig zijn door zijn verblijf in de Verenigde Staten en dus heeft hij zijn dochter alleen nog maar op de telefoon gezien. Kim wil ongetwijfeld lang in het toernooi blijven, maar hij zal tegelijkertijd ook uitkijken naar zijn terugkeer thuis. Terwijl hij voor Zuid-Korea op het WK speelt, draagt Kim Seung-gyu veel meer dan de druk van een natie op zijn schouders.

De 35-jarige doelman vertrok voor zijn vierde WK wetend dat zijn vrouw, Kim Jin-kyung, net dagen van een geboorte verwijderd was. Hun dochter arriveerde slechts enkele dagen geleden, maar Kim heeft tot nu toe alleen maar een video-oproep kunnen hebben met zijn dochter. Kim Seung-gyu:





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