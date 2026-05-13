Daar blijft hoop voor _. Mogelijke nieuw thuis voor hertje door een groep runderen opgepakt?

Het hertje dat door een groep runderen is "geadopted" in natuurgebied Herperduin bij Oss krijgt misschien een nieuw thuis. Het damhertje is vermoedelijk gedumpt en hoort eigenlijk niet thuis in het gebied, legde een woordvoerder van Natuurgebied de Maashorst dinsdag uit.

De natuurorganisatie heeft nu reacties gehad van mensen die het dier willen opvangen. Samen met een dierenarts bekijkt ze nu of dat mogelijk is. Op beelden die voorbijganger Annemarie dit weekend maakte, is te zien dat het hertje achter twee runderen aan huppelt. Achter haar lopen nog twee grote koeien.

De dieren lijken het allemaal prima te vinden en sjokken rustig door. Het lijkt een schattig beeld, maar dat is het volgens Inge Schopenhouer van Natuurgebied de Maashorst niet. De kans is volgens haar groot dat iemand het jonge bokje illegaal in de natuur heeft gezet. Dat gebeurt vaker bij mannelijke damhertjes.

"Ze zijn niet geschikt voor de fok. Vaak worden ze door eigenaren geslacht, maar soms willen ze daar geen moeite of geld insteken", vertelde ze dinsdag aan Omroep Brabant





