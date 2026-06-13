Clubjournalist Leon ten Voorde verwacht dat Daan Rots deze zomer niet zalvertrekken van FC Twente, in tegenstelling tot zijn broer Mats die naar Hoffenheim ging. Hoewel erGeruchten waren over interesse van Spaanse clubs, lijkt een transfer onwaarschijnlijk.

In tegenstelling tot zijn jongere broer Mats, die deze week voor een recordbedrag van zestien miljoen euro naar TSG Hoffenheim vertrok, zal Daan Rots deze zomer waarschijnlijk bij FC Twente blijven.

Dat is de voorspelling van clubjournalist Leon ten Voorde, die in een podcast uitlegde dat hoewel er geruchten waren over een mogelijke transfer naar Spanje, hij geen aanleiding ziet voor een vertrek. Mats Rots werd met zijn transfer de duurste uitgaande speler ooit in de geschiedenis van FC Twente. Daan, eveneens een product van de Twentse jeugd, heeft nog een contract voor één seizoen met een optie voor een extra jaar.

Ten Voorde vertelde in De Ballen Verstand dat hij tijdens een feestje in Enschede verhalen hoorde over interesse uit Spanje, maar dat deze uitspraken volgens hem niet concreet waren. Hij benadrukt dat hij ervan uitgaat dat Daan gewoon blijft spelen voor de club waar hij zijn hele carrière tot nu toe heeft doorgebracht. De aanvaller had eerder dit jaar zijn voorkeur voor een move naar Spanje Kenbaar gemaakt, met Valencia als een van de genoemde clubs.

Desondankslijkt de kans klein dat de tweede Rots-broer de Grolsch Veste zal verlaten in deze transferperiode. Ten Voorde vindt het onwaarschijnlijk dat Twente, na het verliezen van Mats, ook Daan zal loslaten. De club heeft behoefte aan ervaring en stabiliteit, vooral nu ze zich opnieuw moeten bewijzen na de verkoop van hun topscorer. Daan Rots is een belangrijke speler voor de ploeg en zijn vertrek zou een groot gat achterlaten in de selectie.

Bovendien is het een seizoen waarin FC Twente zich voorbereidt op de nouvelles uitdagingen in de Eredivisie, en het bewaren van hun nucleus van spelers is daarbij essentieel. Het vertrek van Mats was een enorme financiële injectie voor de club, maar cricketlopers beweren dat het inhoudelijk ook een verlies is. Het zou logisch zijn als Daan, die dicht bij zijn hart staat, de volgende seizoenen zijn thuisclub zou blijven helpen opbouwen.

Tenslotte is de band met FC Twente bij beide broers zeer sterk, en hoewel Mats zijn droom van een hogere competitie realiseerde, lijkt Daan meer gericht op loyaliteit en continuïteit. De verwachting is dan ook dat hij zijn contract zal nakomen en de volgende jaren nog steeds in het rode shirt van Twente zal spelen, tenzij een buitengewoon aanbod binnen komt dat zowel declub als de speler overtuigt.

Vooralsaar lijkt de kans op een Spaanse avontuur minimaal, en zal Daan Rots gewoon blijven waar hij thuis is: bij FC Twente in Enschede





VoetbalPrimeur / 🏆 20. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

FC Twente Daan Rots Transfer Spanje Leon Ten Voorde

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Straat in New York naar Thierry Henry vernoemd • Spanje titelfavoriet in datamodellenIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en het overige WK-nieuws.

Read more »

FC Twente bereikt mondeling akkoord met opvolger van Mats RotsFC Twente heeft een mondeling akkoord bereikt met Aske Adelgaard, dat meldt transferjournalist Mounir Boualin. De linksback van Go Ahead Eagles moet bij de Tukkers de vertrokken Mats Rots opvolgen.

Read more »

'FC Twente handelt snel en vindt opvolger van Rots in de Eredivisie'FC Twente gaat zich versterken met Aske Adelgaard. De 22-jarige linksback komt over van Go Ahead Eagles en is in Enschede de opvolger van Mats Rots, melden TC Tubantia en De Stentor.

Read more »

'Oranje heeft meeste PL-spelers en speelde gelijk tegen Spanje, het kan wél'Nederland kan deze zomer wereldkampioen worden. Dat stelt Bart van Marwijk in gesprek met de NOS. Volgens de voormalig bondscoach, die Oranje in 2010 naar de WK-finale leidde, begint het allemaal met overtuiging.

Read more »