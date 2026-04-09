Daal mist Conference League-duel vanwege disciplinaire redenen: Echteld legt uit

Ro-Zangelo Daal is door trainer Leeroy Echteld uit de basis gezet voor de Conference League-wedstrijd van AZ tegen Shakhtar Donetsk. De reden voor zijn afwezigheid is disciplinair van aard. Echteld benadrukt het belang van afspraken en inzet van zijn spelers.

Leeroy Echteld had de Conference League -wedstrijd van AZ tegen Shakhtar Donetsk eigenlijk met Ro-Zangelo Daal in de basis willen beginnen. De aanvaller moest echter genoegen nemen met een plek op de bank. Voorafgaand aan de cruciale kwartfinale werd er druk gespeculeerd over de afwezigheid van Daal, die in uitstekende vorm verkeerde. De reden? Ibrahim Sadiq kreeg de voorkeur op de positie van linksbuiten bij de Alkmaarders.

Echteld legde uit waarom hij deze tactische keuze maakte, waarbij de nadruk lag op discipline en afspraken. “Aan het begin van het seizoen hebben we duidelijke regels met elkaar vastgelegd,” begon Echteld. “De eerste en belangrijkste regel is dat spelers altijd honderd procent inzet tonen. Ik besef dat dit niet altijd meteen duidelijk is voor iedereen. Daarom is het mijn taak om dat uit te leggen en te verduidelijken wat ik precies verwacht. Gelukkig zien we gaandeweg verbetering. De intensiteit, de beleving en de strijd op de trainingen nemen toe. De tweede regel is dat spelers op tijd moeten komen. Wie te laat komt, komt niet in aanmerking voor een basisplaats. Ik kan dan niet meer terug.” Met deze uitspraken bevestigde Echteld dat de afwezigheid van Daal een disciplinaire straf was. Verslaggever Sam van Royen vroeg of de waarschuwing die Echteld woensdag tijdens de training had gegeven, gerelateerd was aan het te laat komen van Daal. “Nee, dat ging over iets anders,” antwoordde Echteld. “Het is ontzettend frustrerend dat dit soort dingen, zoals te laat komen, op dit moment nog steeds gebeuren, want dat is het laatste wat je wilt. Ik heb het gisteren nog aangekaart, en vandaag gebeurt het weer. Dan moet ik consequenties verbinden aan mijn woorden.” De wedstrijd tussen Shakhtar Donetsk en AZ wordt donderdagavond om 21:00 uur gespeeld. Vanwege de aanhoudende oorlog in Oekraïne vindt de wedstrijd plaats in Krakau, Polen. Dit zorgt voor een bijzondere sfeer en omstandigheden voor beide teams. De afwezigheid van Daal, door het niet naleven van afspraken, onderstreept het belang dat Echteld hecht aan discipline en teamspirit. Het is een duidelijk signaal aan de spelersgroep dat er duidelijke grenzen zijn en dat deze gerespecteerd dienen te worden. De coach benadrukte dat het naleven van de afspraken essentieel is voor het succes van het team. De focus ligt nu volledig op de wedstrijd zelf, waarbij AZ zich zal moeten bewijzen tegen een sterke tegenstander. De supporters hopen op een spannende en succesvolle wedstrijd, ondanks de teleurstelling over de afwezigheid van Daal. De wedstrijd in Krakau biedt een speciale gelegenheid voor AZ om verder te komen in de Conference League, een competitie waarin de club grote ambities heeft. Het is aan de spelers om te laten zien dat ze ondanks de tegenslagen en de afwezigheid van belangrijke spelers, toch hun beste beentje voor kunnen zetten. De coach heeft duidelijk de prioriteiten gesteld en verwacht van alle spelers dat ze zich aan de afspraken houden. Dit is een cruciale factor voor het succes van het team op de lange termijn. De wedstrijd belooft een interessante confrontatie te worden, met de vraag of de discipline van AZ op orde zal zijn om Shakhtar Donetsk te verslaan. Het zal afwachten zijn hoe Sadiq het zal doen op de positie van linksbuiten, en of hij in staat zal zijn om de afwezigheid van Daal te compenseren. De supporters zijn benieuwd naar de tactische keuzes van Echteld en hopen op een positief resultaat voor AZ. De sfeer in Krakau zal ongetwijfeld speciaal zijn, en de spelers zullen zich moeten aanpassen aan de omstandigheden. De inzet van het hele team zal bepalend zijn voor het succes in deze belangrijke wedstrijd





AZ Shakhtar Donetsk Conference League Leeroy Echteld Ro-Zangelo Daal Discipline Ibrahim Sadiq Voetbal Krakau

