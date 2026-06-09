D66 en Pro Amsterdam presenteren nieuwe stadsdeelbestuurders met minder zetels

De coalitiepartijen hebben de definitieve lijst met bestuurders voor de Amsterdamse stadsdelen bekendgemaakt. Het aantal bestuurders per stadsdeel wordt teruggebracht van drie naar twee, wat leidt tot een stoelendans en nieuwe gezichten, zoals Tyas Bijholt uit Amersfoort.

D66 en Pro Amsterdam hebben de definitieve lijst met stadsdeelbestuurders voor de zeven Amsterdam se stadsdelen en Weesp bekendgemaakt. De voordracht is officieel, maar de benoeming lijkt nog slechts een formaliteit.

De coalitiepartijen verdelen de posten onderling, waarbij Pro Amsterdam de meeste bestuurders mag leveren. Opvallend is dat het aantal bestuurders per stadsdeel wordt teruggebracht van drie naar twee, op advies van burgemeester Halsema. Een motie van Pro Amsterdam om deze beslissing terug te draaien werd niet overgenomen, met als argument dat dit de uitvoering van het coalitieakkoord zou bemoeilijken. Dit leidt tot een stoelendans van bekende politici en een aantal nieuwe gezichten.

In het centrum blijven Nienke van Renssen (Pro) en Amélie Strens (D66) op hun post, maar het stadsdeel moet het met één bestuurder minder doen. Lotte Terwel, voorheen namens PvdA actief in het centrum, verhuist naar Nieuw-West. Een van de meest opvallende nieuwe namen is Tyas Bijholt, die overkomt uit Amersfoort waar hij wethouder was. Bijholt wordt door D66 voorgedragen voor Zuidoost, waar hij samenwerkt met Vincent de Kom, de achterkleinzoon van Anton de Kom.

De Kom wordt voorzitter van het stadsdeel, ondanks dat hij nog in Haarlem woont. In Zuid wordt Thomas Hermans, voorheen bestuurder in West, de nieuwe voorzitter van D66. Namens Pro komt Jelmer Peter, een ambtenaar die betrokken was bij de aanpak van de binnenstad. De vrijgekomen plek in West wordt ingenomen door Daniëlle de Jager (D66), die samenwerkt met Carolien de Heer (Pro).

De Heer was eerder voorzitter in Oost, maar neemt die rol nu in West op zich. In Noord blijft Yasmine El Ksaihi (D66) als enige over en wordt voorzitter. Pro levert Ester Fabriek, voormalig bestuurder in West, en Talitha Koek, die al werkzaam was bij GroenLinks en in Noord woont.

Oost krijgt een bekend gezicht: Emre Ünver (Pro) was de afgelopen twee periodes voorzitter in Nieuw-West, daarvoor zat hij in de gemeenteraad en was hij kort Tweede Kamerlid voor de PvdA. Hij wordt in Oost bijgestaan door Zeeger Ernstig, die er al actief was. In Nieuw-West blijft Nazmi Türkkol (D66) op haar plek en werkt samen met Brahim Abid (Pro), eerder voorzitter in Noord, en Lotte Terwel.

Weesp behoudt zijn bestuurders: Esther Overweter (Pro) als voorzitter, met Katinka Hilders-van de Wetering (CDA) en Gerben Hiemstra (D66). Naast nieuwe namen is er ook een aantal bestuurders dat niet terugkeert. Pro neemt afscheid van Esther Lagendijk (Noord), Rocco Piers en Flora Breemer (Zuid), Tanja Jadnanansing (Zuidoost), Fenna Ulichki (West) en Sandra Doevendans (Nieuw-West). D66 verliest Jan-Bert Vroege (Oost) en Bij1'er Vayhishta Miskin moet vertrekken uit Zuidoost.

Miskin profiteerde van een uitzonderingsregeling van voormalig wethouder Marjolein Moorman, waarbij de grootste oppositiepartij een plek kreeg. Die regeling wordt niet voortgezet. De nieuwe bestuurders worden naar verwachting in december geïnstalleerd. De komende weken zullen zij zich voorbereiden op hun nieuwe taken in de stadsdelen, die te maken hebben met uiteenlopende uitdagingen zoals woningbouw, leefbaarheid en mobiliteit.

Met de reductie van het aantal bestuurders hoopt de coalitie slagvaardiger te kunnen opereren, al blijft de kritiek vanuit de oppositie dat dit ten koste gaat van de lokale democratie





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