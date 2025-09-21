Cyberaanval leidt tot chaos op Brussels Airport: vluchten geannuleerd en vertragingen

Brussels Airport kampt met aanhoudende problemen door een cyberaanval die gisteren Europese luchthavens trof. De helft van de vluchten is geannuleerd om verdere vertragingen te voorkomen. Reizigers worden geadviseerd om hun vluchtstatus te controleren en online in te checken.

Deze zondag ondervindt Brussels Airport opnieuw hinder door een cyberaanval die gisteren Europese luchthavens trof. De aanval, gericht op de externe leverancier van het incheck- en boarding systeem, veroorzaakte aanzienlijke verstoringen. Passagiers moesten handmatig worden ingecheckt, wat leidde tot lange wachtrijen en aanzienlijke vertragingen. Om verdere chaos te voorkomen, heeft Brussels Airport luchtvaartmaatschappijen verzocht de helft van hun vluchten voor vandaag te annuleren.

Reizigers worden dringend geadviseerd alleen naar de luchthaven te komen als hun vlucht is bevestigd en ze online hebben kunnen inchecken. Deze maatregelen moeten 'lange rijen en late annuleringen' minimaliseren en de impact op passagiers beperken.\De cyberaanval had gisteren impact op meerdere belangrijke Europese luchthavens, waaronder London Heathrow, Berlin Brandenburg en Dublin Airport. Hoewel deze luchthavens ook door de aanval werden getroffen, is het nog onduidelijk of ze vandaag opnieuw vluchten zullen annuleren. Opmerkelijk is dat Schiphol en de grootste Duitse luchthaven in Frankfurt tot nu toe niet door de aanval zijn getroffen. Dit suggereert dat de impact van de aanval wellicht regionaal is, of dat bepaalde systemen beter beschermd waren. De Europese Commissie heeft via een woordvoerder laten weten dat er geen indicaties zijn voor een 'wijdverbreide of ernstige aanval', maar het onderzoek naar de oorsprong en de omvang van de cyberaanval is nog in volle gang. De verantwoordelijken achter de aanval zijn tot op heden onbekend, wat de onzekerheid rond de situatie verder vergroot.\De gevolgen van de cyberaanval zijn duidelijk merkbaar voor reizigers. De noodzaak om handmatig in te checken heeft geleid tot aanzienlijke vertragingen en ongemak. De beslissing van Brussels Airport om vluchten te annuleren, hoewel bedoeld om de situatie te beheersen, zorgt voor extra frustratie voor passagiers. De onzekerheid over toekomstige vluchten en de onduidelijkheid over de duur van de verstoringen dragen bij aan de onrust. Het is cruciaal dat reizigers de instructies van hun luchtvaartmaatschappij en de luchthaven nauwkeurig volgen. Regelmatige updates en communicatie zijn essentieel om passagiers op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen. De autoriteiten werken intensief aan het herstellen van de systemen en het onderzoeken van de oorzaak van de aanval. De impact van deze cyberaanval benadrukt de kwetsbaarheid van de luchtvaartindustrie en de noodzaak voor versterkte cyberbeveiligingsmaatregelen





