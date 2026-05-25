Curaçao verwelkomt spelers in Noordwijk met feestelijk kabaal en blik op WK 2026

De Curaçaose voetbalploeg arriveert in Noordwijk aan Zee voor de WK-voorbereiding, omringd door trommels, blazers en ballonnen. Bondscoach Dick Advocaat, die eerder in 1994 Oranje leidde, neemt het roer over, terwijl spelers als Kenji Gorré en Juninho Bacuna vol vertrouwen hun kansen in een moeilijke poule benadrukken.

Een oorverdovend kabaal volgt de aankomst van de Curaçao se voetbalploeg bij hotel Huis ter Duin in Noordwijk aan Zee, waar trommels, blazers en een zee van blauwe en gele ballonnen de sfeer bepalen.

Op deze Pinkstermaandag wordt er geen enkel detail over het hoofd gezien: de spelers stappen uit hun auto, klappen in hun handen en bereiden zich mentaal voor op het komende Wereldkampioenschap, dat deze zomer in de Verenigde Staten, Mexico en Canada zal plaatsvinden. Het gebeurde hier voor het eerst in 1994, toen bondscoach Dick Advocaat destijds de Nederlandse selectie verwelkomde voordat zij naar het WK in de VS vertrok.

Diezelfde locatie stond destijds ook in de schijnwerpers vanwege de legendarische persconferentie waarin sterspeler Ruud Gullit bekendmaakte dat hij zich niet zou laten inschrijven voor het toernooi. Vandaag heeft de sfeer een andere toon: de Curaçaose spelers, onder leiding van Advocaat, stralen nieuw optimisme uit, terwijl de wissel van trainer Fred Rutten naar Advocaat – een ontwikkeling die recentelijk veel aandacht trok – nu als verleden tijd wordt gezien.





International Kenji Gorré, die net uit zijn auto stapt bij het voorportaal van het hotel, wist de opwinding nauwelijks onder woorden te brengen. Hij klapte in zijn handen, wreef over zijn baard en riep uit: "Wauw… Dit is het, we zijn begonnen. We gaan naar een WK. Dit is echt geweldig," herhaalde hij drie keer voor de NOS.

De spelende zelfverzekerdheid van de Curaçaose ploeg komt duidelijk naar voren in de uitspraken van verschillende spelers. Juninho Bacuna, die samen met zijn broer Leandro is geselecteerd voor het toernooi, spreekt over de kwaliteit van het team en hun kansen in een poule met Duitsland, Ecuador en Ivoorkust. Hij benadrukt dat het al in de kwalificaties onverstoord ongeslagen was en dat het vertrouwen hoog is.

Ook PSV’er Armando Obispo, die net het trommelkabaal heeft verlaten, onderstreepte het belang om de focus volledig op het WK te leggen en de prestaties van de afgelopen maanden achter zich te laten. Met een flinke portie zelfvertrouwen, humor en een gedeelde droom van hun jeugd, benadrukken de spelers dat de weg naar succes begint met geloof in zichzelf.





De stad Noordwijk zelf bruist van de feestelijke sfeer; de lucht is gevuld met de geur van zee en de levendige kleuren van ballonnen die aan de duinen slingeren. De Curaçaose spelers arriveren één voor één op de verhoogde parkeerplaats, waar ze worden begroet door een menigte enthousiaste supporters. De gebroeders Bacuna, met stralende grijnzen, delen hun dankbaarheid aan het eiland, hun families en de supporters.

Ze herinneren zich de lange weg die ze hebben afgelegd, van de eerste training op de Caribische stranden tot dit moment op de Nederlandse duinen. De aanvoerder benadrukt hun waardering voor de terugkeer van Dick Advocaat, die enkele maanden eerder de leiding had overgenomen na de ontslag van Rutten, en wijst erop dat de spelers destijds zowel achter Rutten als Advocaat stonden. Nu, met het team volledig geconcentreerd op de kommende uitdaging, is er één boodschap gemeenschappelijk: "Alles is mogelijk.

We gaan ons best doen, we geloven in onszelf en we gaan er een mooi spektakel van maken op het WK". De verwachting is dat dit optimistische en feestelijke moment een krachtige impuls zal geven aan de Curaçaose ambities op het wereldtoneel





