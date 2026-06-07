Curaçao sluit WK voorbereiding af met overtuigende overwinning op Aruba

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Op 6 juni 2026 heeft het nationale elftal van Curaçao een sterke invulling van de opwinding rond hun allereerste deelname aan het WK laat zien.

Na een ontmoeting met het buurland Aruba zijn de spelers klaar voor hun debuut tegen Duitsland op 14 juni, en het hele team arriveert met hernieuwd vertrouwen en een collection van vier doelpunten. De wedstrijd van de canarige brigade tegen Aruba in Willemstad, een die deel uitmaakte van hun WK-voorbereiding, blijft een hoogtepunt van hun selectiegeschiedenis. De eerste helft verliep in de eenheid van de teams.

Beiden slaagden niet voor het net en het tempo was niet ongunstig voor wedstrijden dit niveau. De tweede helft bracht echter een verfrissende dynamiek en actie. Acht minuten na de rust dupe een groot moment onder de schijn van de vlag van Curaçao, toen Joshua Brenet de 1-0 op het scherm zette. Slechts een kwartier later verfijnde Jeremy Antonisse de verhouding tussen de teams en nam de '01 voortzetting.

In de laatste tien minuten van de wedstrijd nam Curaçao hun nadruk verder en zorgde voor twee doelpunten, première voor Livano Comenencia en Juninho Bacuna. Met de 3-0 overwinning als bewijs van hun vermogen om tegenstanders op kerntaak te zetten, fluisterde het team een krachtige boodschap in de zin van: "We zijn klaar voor de rest van de wereld.

" Het winnaarspsychologisch is van groot belang. De kleine club, die hier slechts maar een kleine reden heeft om te ontsnappen aan een eenklein doel, maakt hun eerste ervaring in het doordraaien van hun verboden, diepe reeksen aan energie van nieuw gebruiksvriendelijkheid en waaronder de signalen voor eventuele wisselingen van coaches.

"Dit is het moment waarop we laat gevoel bewezen: onze huidigheid heeft een duidelijke afschrikking gegeven. We zullen niet vergeten dat we de trein worden, we zullen doen of verdedigen en wat ze zeggenN"





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Curaçao Aruba WK Voorbereiding Victoria Situatie

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