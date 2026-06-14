Curaçao's Blue Wave Watch Party in Rotterdam

A record-breaking event in Rotterdam, where thousands of Curaçaose supporters gathered to watch their national team's historic debut at the World Cup. The atmosphere was electric, with the crowd singing the national anthem and celebrating every moment.

Trots. Dat is het woord dat overheerst in de Curaçao se gemeenschap na de 7-1 nederlaag tegen Duitsland. Overal in Rotterdam en omgeving werd gekeken naar het debuut van het kleinste land dat ooit aan een WK deelnam.

De meeste kwamen samen in de Maassilo. Liefst 3000.

'Wij zijn al winnaars'. Be brave, be blue. Iedereen draagt blauw tijdens de Blue Wave Family Watch Party in de Maassilo. Toen bij de organisatie maanden geleden dit idee ontstond, had niemand het idee dat het festival zo populair zou worden.

Het evenement was zelfs uitverkocht.

'Curaçao leeft. Iedereen wil deze historische dag meemaken', zegt organisator Pamela Schipper





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