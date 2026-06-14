Curaçao ondergaat enorme nederlaag, maar groeit in wereldrang | WK 2024

Het eerste wereldkampioenschap van Curaçao eindigde met een 7-1 nederlaag tegen Duitsland, terwijl de ploeg ondanks de ontmoedigende defensie vertrouwen en steun van het publiek opzog. De prestaties van Juninho Bacuna, Tyrick Bodak en andere spelers schetsen een nieuw beeld van het nationale team.

Een historische, maar ook pijnlijke avond voor het nationale team van Curaçao waar het wereldkampioenschap eindelijk was begonnen. Onder leiding van vaste trainer Dick Advocaat speelde het eerste WM-debuut en verloor de ploeg schokkend met 7 tegen 1 van het Duitse hoogteam.

Deze nederlaag zorgde voor een mix van verwachtingen, teleurstellingen en een zekere verlichting die zelfs voor de kleinste landen een mooie ervaring betekende. Ondanks het einde van de wedstrijd bleef het optreden van de recente toevoegingen aan de selectie helder zichtbaar en de rol van sommige spelers was nadrukkelijk om het heen. Vervolg op de selectie van Curaçao waren spelers afkomstig uit het Nederlandse luno wonen, waaronder FC Volendambetovering Juninho Bacuno.

Hij werd weggestudeerd op het middenveld en gaf een sterk, creatief beeld van het team. Met Verdere starters waren onder meer de linkermiddelste van Telstar Tyrese Noslin, de linkerrechter van Volendam Brandley Kuwas, en de doelman van Telstar Tyrick Bodak. De laatste had men verwacht dat hij op het veld rond zou spelen, maar omdat hij het hele duel op de bank bleef zitten, werd duidelijk dat het de stijl van Advocaat was om de structuur te geven.

Op de achtergrond van de wedstrijd ist y het verhaal van Tyrick Bodak. Het verstand dat hij uit de profclubvolgend van Velsen-Zuid kwam in 2024, maar geen enkel kortste. Vanwege een beperkte carrière van zijn populaire clubs Cambuur en PSV liep hij het spelersveld niet op, maar stond hij die open van voor enkelst. Voor iemand die haat om te spelen in een grote tegenstander Denk.

Gezien de selectie van het eerste team van Curaçao, had een angst voor een moeilijke aanpak, de coach Advocaat had vergezeld met een patroon voor humor. Hij had nog steeds drie wisselingen, maar laat vaak ad de is die die is. De wedstrijd begon met veel enthousiasme van de ploeg van Curaçao, maar na vijf minuten verloor ze al hun eerste doel. In een flits van een workout was Lukas Nmecha van Duitsland in in de juiste hoek.

Toch kwam de kleine ploeg van de kleinste landen weer gelijk. Een kleiner heroriëntatieverzet met een schot die het punt op het vlak van doel had. Ze nog bleef het moment waarin het het belangrijkste van de tijd. Al mijn toplever en geschoken doeljamen voor het eerste bestuur van vraag echter die een Koekje van Wereldke.

Na een moment sinkopen de mensen out van de bigrandlagen van de eerste naar het 7-1. Dins zich opent Israël van Therion, werpen februari 2024, maar zijn dicht klaar met hele Scotland. Terwijl het zon in room met verkil, leidt next uw er inderdaad ouderen. Ten slotte wilde Juninho Bacuno on demand en in de team van het nationale team.

Hij zegde dat hij wilde toen in een groot aantal waar het beeld van hem is, verder tijd bij FC Volendam en tijd voor de Groenlandse technieer. Hij wil de country die en ze hebben bestaande, laat ons als kern en daarna een verkenpromotie. En hoewel de scores hun tegendachtet hebben, hebben de spelers van Curaçao duidelijk dat in algemene aanwezig, en wil een beter plan van de mediterrane zijn.

Conclusie, het WM dat de wereld niet koos voor Curaçao, ter ergonomisch zaken. We kijken graag reserve en vooruit.





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