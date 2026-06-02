Crysencio Summerville: van Feyenoord-niet-promovendus tot verrassende Oranjeselectie voor WK

Summerville wordt door bondscoach Koeman geroepen voor het Nederlands elftal ondanks een onconventionele start van zijn carrière. De West Ham-speler, die zijn doorbraak maakte in Engeland, is dankbaar en klaar om zijn kans te grijpen op het WK.

Crysencio Summerville maakt voor het eerst deel uit van de selectie van het Nederlands elftal en mag zich meteen opmaken voor een Wereldkampioenschap . De aanvaller is enorm dankbaar aan bondscoach Ronald Koeman voor de kans.

Op de KNVB Campus in Zeist toont hij aan journalisten een tatoeage van een brullende leeuw met een welpje op zijn linkeronderarm. Hij legt uit dat de leeuw staat voor zijn mentale en fysieke veerkracht en dat hij daarmee zijn weg heeft gevonden van een kleine jongen naar een volwassen speler. Summerville heeft Jeremie Frimpong uit de selectie gedrongen en noemt het een jongensdroom om bij Oranje te horen. Hij heeft zich tijdens telefoongesprekken met Koeman vooral toegespitst op.fit blijven.

Summerville speelt voor West Ham United en heeft in de Premier League meer dan 2500 minuten op zijn naam staan, wat aanzienlijk meer is dan Frimpongs speelminuten bij Liverpool. De carrière van Summerville is opmerkelijk. Hij kwam niet door bij Feyenoord, maakte geen enkel wedstrijddebuut voor de eerste ploeg en vertrok al als tiener naar Leeds United na een incident in de jeugd met Mats Knoester.

Bij Leeds onderging hij een opmerkelijke transformatie: na degradatie met de club scoorde hij 19 goals en gaf hij 9 assists in het Championship, waarmee hij werd uitgeroepen tot beste speler van die competitie. West Ham brechtte voor dertig miljoen euro, maar ook daar volgde degradatie. Ondanks die tegenslag nam hij toe in waarde met vijf goals en vier assists.

Summerville benadrukt dat hij steeds meer gefocust is op statistieken en het belang van zijn rol, en dat hij extra tijd besteedt aan training met een persoonlijke trainer. De 24-jarige vloek flinke transferkoersen, met name naar AS Roma. Hij noemt Raphinha, die ook via Leeds naar Barcelona ging, als inspiratie. Eerst staat echter Oranje centraal.

Bij zijn eerste training scoorde hij de meeste kansen maar miste ze allemaal. Na afloop vond hij troost bij zijn dochtertje. Koeman is niet alleen onder de indruk van zijn aanvallende kwaliteiten, maar ook van zijn verdedigende inzet. In Opta-statistieken scoort Summerville hoog op gebieden als balveroveringen en tackles.tegelijkertijd is hij een uitzonderlijk snel en behendig dribbelaar; hij heeft in Engeland meer succesvolle dribbels dan topspelers als Bukayo Saka en Pedro Neto.

Summerville geeft aan dat hij graag dribbelt. Hij zegt zich geen zorgen te maken over concurrentie en benadrukt dat hij elke training wil benutten om zijn kans te grijpen, ongeacht de positie. Op de vraag of hij moeite heeft om aan te sluiten bij het hoge niveau van Oranje, reageert hij zelfverzekerd dat hij elke week tegen de beste spelers ter wereld speelt in de Premier League.

Summerville is vastbesloten om zich te bewijzen en ziet het WK als een grote uitdaging en kans





NOS / 🏆 5. in NL We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Crysencio Summerville Nederlands Elftal Ronald Koeman Wereldkampioenschap WK Voetbal West Ham United Leeds United Feyenoord Premier League Championship Aanvaller Dribbelen Verdediging Transfer AS Roma

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oranje traint voor fans in Zeist • 27 spelers op het veld met debutant SummervilleIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en de bekendmaking van de WK-selecties.

Read more »

Kluivert toont scherpte met goal op training • 27 spelers op veld, onder wie debutant SummervilleIn dit liveblog volgen we alles rondom het Nederlands elftal en de bekendmaking van de WK-selecties.

Read more »

Summerville reageert op 'niet verwachte' eerste oproep voor het Nederlands elftalCrysencio Summerville had niet verwacht dat hij door Ronald Koeman opgeroepen zou worden voor het WK 2026. Dat vertelt de buitenspeler van West Ham United in gesprek met ESPN . Na een blessure tijdens de vorige interlandperiode dacht Summerville dat zijn kans om Oranje te halen verkeken was.

Read more »

Crysencio Summerville: 'Ik ben Ronald Koeman enorm dankbaar'Crysencio Summerville, de vleugelaanvaller van West Ham, heeft zijn eerste selectie voor het Nederlands elftal gekregen en mag zich nu opmaken voor een WK. Hij heeft een tatoeage van een grote, brullende leeuw op zijn linkeronderarm, wat staat voor waar hij vandaan komt.

Read more »