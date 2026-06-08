Crysencio Summerville: 'Ik had gezonde spanning en heel veel zin tijdens mijn debuut voor Oranje'

Crysencio Summerville kreeg voorafgaand aan zijn debuut voor het Nederlands elftal het nodige advies van Virgil van Dijk en Frenkie de Jong. De aanvaller van West Ham United startte in de basis en werd in de rust gewisseld voor Justin Kluivert. Summerville baalt van de nederlaag tijdens zijn debuut, maar is heel blij en dankbaar dat hij in de WK-selectie zit en zijn debuut heeft mogen maken.

Crysencio Summerville kreeg voorafgaand aan zijn debuut voor het Nederlands elftal het nodige advies van Virgil van Dijk en Frenkie de Jong, zo laat de aanvaller weten in een uitgebreid interview met Voetbal International.

De 'ervaren jongens' adviseerden Summerville onder meer dat hij vrij moest spelen. Summerville werd in 2024 al eens opgenomen in de voorselectie van Oranje, maar destijds kwam het niet tot een debuut. Afgelopen woensdag, tijdens de oefeninterland tegen Algerije (0-1), mocht de 24-jarige aanvaller van West Ham United wel voor het eerst minuten maken in het shirt van Oranje.

'Ik had gezonde spanning en vooral heel veel zin', begint Summerville. 'Ik heb geprobeerd mezelf te laten zien. Het uitgangspunt is voor mij altijd hetzelfde: ik wil vrij zijn in mijn hoofd en in mijn spel, zodat ik dingen kan creëren op het veld. Ervaren jongens als Virgil en Frenkie zeiden dat vooraf ook tegen me, dat ik gewoon vrij moest zijn.

En dat ik met een reden bij Oranje ben gehaald. Dat deed me goed.

' De vleugelaanvaller startte in de basis en werd in de rust gewisseld voor Justin Kluivert. Summerville baalt van de nederlaag tijdens zijn debuut.

'Natuurlijk heb ik gemengde gevoelens vanwege de nederlaag tegen Algerije. Maar persoonlijk ben ik heel blij en dankbaar dat ik in de WK-selectie zit en mijn debuut heb mogen maken. ’ Bij het Nederlands elftal komt Summerville jongens tegen waarmee hij groot is geworden.

'Je groeit samen op met die jongens, we zijn heel close met elkaar. Vooral met de gebroeders Timber. Onze moeders zijn ook heel goed met elkaar. Hoe mooi is dat, dat ik nu met oude vrienden in Oranje op goud mag gaan jagen.

En met spelers die ik heb leren kennen als tegenstanders in de Premier League.





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