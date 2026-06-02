Crysencio Summerville: 'Ik ben Ronald Koeman enorm dankbaar'

Crysencio Summerville, de vleugelaanvaller van West Ham, heeft zijn eerste selectie voor het Nederlands elftal gekregen en mag zich nu opmaken voor een WK. Hij heeft een tatoeage van een grote, brullende leeuw op zijn linkeronderarm, wat staat voor waar hij vandaan komt.

Hij zit voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal en mag zich meteen gaan opmaken voor een WK. Crysencio Summerville had het slechter kunnen treffen.

"Ik ben Ronald Koeman enorm dankbaar", zegt de aanvaller met een grote grijns op het gezicht. "Zal ik 'm anders laten zien? ", klinkt het plots voor een sponsorbord op het terras van de KNVB Campus in Zeist. Summerville trekt zijn vest uit en toont een groep journalisten zijn linkeronderarm.

Een tatoeage van een grote, brullende leeuw is te zien. Met eronder een welpje.

"Het staat voor waar ik vandaan kom", legt Summerville uit. "Ik ben begonnen als een kleine jongen. Inmiddels ben ik de grote leeuw, die mentaal en fysiek altijd blijft doorgaan en niet te breken is.





