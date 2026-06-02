Crysencio Summerville: 'Ik ben Ronald Koeman enorm dankbaar'

Crysencio Summerville: 'Ik ben Ronald Koeman enorm dankbaar'
📆02/06/2026 04:47:00
Crysencio Summerville, de vleugelaanvaller van West Ham, heeft zijn eerste selectie voor het Nederlands elftal gekregen en mag zich nu opmaken voor een WK. Hij heeft een tatoeage van een grote, brullende leeuw op zijn linkeronderarm, wat staat voor waar hij vandaan komt.

Hij zit voor het eerst bij de selectie van het Nederlands elftal en mag zich meteen gaan opmaken voor een WK. Crysencio Summerville had het slechter kunnen treffen.

"Ik ben Ronald Koeman enorm dankbaar", zegt de aanvaller met een grote grijns op het gezicht. "Zal ik 'm anders laten zien? ", klinkt het plots voor een sponsorbord op het terras van de KNVB Campus in Zeist. Summerville trekt zijn vest uit en toont een groep journalisten zijn linkeronderarm.

Een tatoeage van een grote, brullende leeuw is te zien. Met eronder een welpje.

"Het staat voor waar ik vandaan kom", legt Summerville uit. "Ik ben begonnen als een kleine jongen. Inmiddels ben ik de grote leeuw, die mentaal en fysiek altijd blijft doorgaan en niet te breken is.

Ronald Koeman sneert in live radio-uitzending nogmaals naar Joey VeermanRonald Koeman sneert in live radio-uitzending nogmaals naar Joey VeermanRonald Koeman heeft in een uitzwaai-interview bij Radio 538 nogmaals subtiel gesneerd naar Joey Veerman. Dat deed de bondscoach van het Nederlands elftal ditmaal met een knipoog.
Ronald Koeman heeft zijn favoriete stadions van Nederland genoemdRonald Koeman heeft zijn favoriete stadions van Nederland genoemdDe bondscoach van het Nederlands elftal heeft zijn mening gegeven over de comfortabele en sfeervolle stadions van Nederland.
René van der Gijp beschrijft Ronald Koeman als een zeer gemene voetballerRené van der Gijp beschrijft Ronald Koeman als een zeer gemene voetballerRené van der Gijp omschrijft Ronald Koeman als een zeer gemene voetballer. Hij vergeleek Koeman met andere voetballers op vergelijkbare posities.
Summerville reageert op 'niet verwachte' eerste oproep voor het Nederlands elftalSummerville reageert op 'niet verwachte' eerste oproep voor het Nederlands elftalCrysencio Summerville had niet verwacht dat hij door Ronald Koeman opgeroepen zou worden voor het WK 2026. Dat vertelt de buitenspeler van West Ham United in gesprek met ESPN . Na een blessure tijdens de vorige interlandperiode dacht Summerville dat zijn kans om Oranje te halen verkeken was.
