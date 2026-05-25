Cruijff vindt Europees voetbal geen reden om te feesten bij Ajax

Technisch directeur Jordi Cruijff is niet onder de indruk van de winst van Ajax in de play-offs. Hij vindt dat de club zich nog veel meer moet ontwikkelen om weer om de titel te strijden.

Jordi Cruijff vindt de winst van de play-offs om Europees voetbal geen felicitatie waard bij Ajax . De technisch directeur van de club liet dit weten in de catacomben van het Kras Stadion, nadat FC Utrecht na strafschoppen was verslagen.

Ajax plaatste zich voor de tweede voorronde van de Conference League. Hier werd Cruijff meermaals mee gefeliciteerd.

'Bedankt, maar voor de tweede voorronde van de Conference League hoef je me niet te feliciteren', zei de technisch directeur, geciteerd door het weekblad. Het merkt op dat er meer dan blijdschap, sprake is van opluchting bij Ajax nu een doemscenario is afgewend.

'Helemaal geen Europees voetbal zou op alle vlakken een enorme klap in het gezicht zijn geweest, sportief, financieel en voor de reputatie van de club. En met dat doemscenario werd wel serieus rekening gehouden, buiten én binnen Ajax.

' Na een moeizaam seizoen toonde Ajax in de play-offs echter karakter. 'Het is nu aan technisch directeur Jordi Cruijff om de lat weer omhoog te krijgen in Amsterdam, op eigenlijk alle aspecten. Cruijff moet op zoek naar een nieuwe trainer, een nieuwe staf en een enorme kwaliteitsimpuls voor de spelersgroep, als hij daadwerkelijk weer om de titel wil gaan strijden met Ajax', aldus het weekblad





