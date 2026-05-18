Cruijff-veronderwijs door oud-spelers從 technisch directeur tot zaakwaarnemer

René van der Gijp, Rob Jansen en Wim Kieft leggen former Ajax-trainer Jordi Cruijff uit waarom hij zijn verwachtingen niet hoog moet houden voor de titel op dit EK en commentariëren over zijn transferplannen.

Jordi Cruijff moet zijn verwachtingen bij Ajax bijstellen, zeker nu de Amsterdammers zich hooguit nog kunnen plaatsen voor de Conference League . René van der Gijp verbaast zich met name over de - in zijn ogen kansloze - transferplannen van de technisch directeur.

Rob Jansen weet dat het mislopen van Europees voetbal voor Ajax een hard gelag zou zijn. Toch ziet hij ook voordelen.

"Voor het geld is het wel een probleem natuurlijk en het is een schande voor Ajax, maar het kan ook weleens wat rust creëren", stelt de zaakwaarnemer in. "Het klinkt een beetje gek, want het gaat om geld, maar dat Jordi de tijd krijgt om echt schoon schip te maken. ". Volgens Jansen moet Cruijff wel zijn titelaspiraties opbergen in Amsterdam.

"Ze gaan helemaal niet voor de titel. Zeg nou gewoon:. Laten we nou even stap voor stap wandelen. Gaat het goed, kan je altijd nog voor de titel gaan.

" Van der Gijp vindt dat Cruijff ook zijn verwachtingen op de transfermarkt moet bijstellen. "Misschien zit ik er naast en is het niet zo, maar Jordi zit achter spelers aan die bij FC Barcelona en Real Madrid in het tweede spelen en bij Manchester United op de bank zitten. Dan denk ik:Je bent toch niet helemaal achterlijk?

". "Dan ga je toch naar de Italiaanse, Franse of Duitse competitie? Of bij wijze van spreken naar de middenmoot van de Premier League. Dan ga je toch niet in Nederland tegen Excelsior spelen?

". Van der Gijp vindt dat hetzelfde voor PSV geldt.

"Dat zij serieus geïnteresseerd waren in onze vriend van Manchester City, Nathan Aké. Als jij bij Manchester City speelt, dan ga je toch niet naar PSV? ". Wim Kieft sluit zich daarbij aan





