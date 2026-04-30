Cruijff: Totaalvoetbal voorbehouden aan topclubs, Bosz als inspiratie

Jordi Cruijff stelt dat totaalvoetbal alleen volledig haalbaar is voor de absolute topclubs, maar prijst Peter Bosz voor het toepassen van elementen uit de filosofie bij PSV. Hij benadrukt het belang van aanpassing en inspiratie uit de Hollandse School.

Jordi Cruijff benadrukt dat het volledig implementeren van totaalvoetbal voorbehouden is aan de absolute topclubs in het voetbal. Als technisch directeur van Ajax geeft hij echter aan dat ook kleinere clubs delen van de principes kunnen integreren in hun spel.

Hij prijst in het bijzonder de aanpak van Peter Bosz. Cruijff beschrijft het totaalvoetbal zoals zijn vader, Johan Cruijff, dat beoefende als de ultieme vorm van voetbal, een speelwijze die vereist is voor de top en uitgevoerd moet worden door uitzonderlijk getalenteerde spelers. De Hollandse School, met zijn focus op techniek, aanval en gogme, vormt de basis, maar de perfectie ervan is volgens Cruijff alleen haalbaar op het hoogste niveau.

Zijn vader erkende zelf al dat zijn kwaliteiten het beste tot hun recht kwamen bij topclubs en dat hij minder geschikt was voor teams op een lager niveau. Cruijff stelt echter dat dit niet betekent dat de principes van totaalvoetbal niet breder toepasbaar zijn. De filosofie en cultuur die het totaalvoetbal heeft gecreëerd, zijn inspirerend en kunnen ook door andere clubs worden benut.

Hij suggereert dat trainers en coaches specifieke elementen uit het totaalvoetbal kunnen selecteren en implementeren, in plaats van te proberen het complete systeem te kopiëren. Het is belangrijk om te focussen op details die passen bij de capaciteiten van de spelers en om de intentie van het spel te behouden. Cruijff wijst erop dat er genoeg voorbeelden zijn van clubs die, ondanks beperkte middelen, aantrekkelijk voetbal spelen.

Hij erkent dat er weinig trainers zijn die de luxe hebben om, net als Pep Guardiola, uit een breed scala aan clubs te kunnen kiezen. Idealistische coaches moeten soms hun aanpak aanpassen aan de realiteit. Cruijffs eigen visie is sterk beïnvloed door gesprekken met zijn vader, maar ook door zijn ervaringen met andere topcoaches.

Cruijff verwijst naar zijn tijd bij Barcelona, waar hij samenspeelde met Pep Guardiola en Ronald Koeman, en later bij Maccabi Tel Aviv, waar hij samenwerkte met Peter Bosz. Hij beschrijft deze drie coaches als allen beïnvloed door de filosofie van zijn vader. Guardiola refereert er nog steeds regelmatig aan, terwijl Cruijff zich levendige gesprekken herinnert tussen Bosz en zijn vader tijdens diens bezoeken aan Israël. Hij beschrijft hen als gepassioneerde liefhebbers van het spel.

Daarom volgt Cruijff de prestaties van Bosz bij PSV met grote interesse, waar hij de ruimte krijgt om zijn visie volledig te implementeren. Bosz wordt omschreven als een enorme perfectionist die, zelfs midden in het seizoen, direct druk naar voren zette en daar continu op trainde. Cruijff concludeert dat Peter Bosz, Ronald Koeman en Pep Guardiola allen geïnspireerd zijn door de Hollandse School.

Tot slot uitte Cruijff zijn verbazing over de beslissing van Liverpool om Luis Diaz te laten vertrekken naar Bayern München, en beschreef hem als een uitzonderlijke speler





